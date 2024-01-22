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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 70 مليار جنيه الأحد المقبل

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

يطرح البنك المركزي المصري، الاحد المقبل 28 يناير 2024، أذون خزانة بقيمة 70 مليار جنيه على عطائين نيابة عن وزارة المالية، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ موازنة العام المالي عبر الاقتراض من البنوك.

ويطرح البنك المركزي الأذون على عطاءين بآجال مختلفة، الأول بقيمة 35 مليار جنيه لمدة 182 يومًا، والثاني بقيمة 35 مليار جنيه لمدة 364 يومًا.

ويتم استحقاق الطرح الأول البالغة قيمته 35 مليارًا في 30- 7- 2024، واستحقاق طرح الثاني بقيمة 35 مليار جنيه في 28- 1- 2025.

يطرح 60 مليار جنيه أذون خزانة الاثنين المقبل 

 

كما يطرح البنك المركزي المصري الاثنين المقبل 29 يناير 2024  الماضي، أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه على عطاءين، نيابة عن وزارة المالية، ويشمل الطرح عطاءين بآجال مختلفة، الأول بقيمة 40 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، والثاني بقيمة 20 مليار جنيه لمدة 273 يومًا.

 

ويتم استحقاق الطرح الأول البالغة قيمته 40 مليارًا في 30- 4- 2024، واستحقاق طرح الـ20 مليار جنيه في 29- 10 -2024.

 

الخميس.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بـ70 مليار جنيه

 

 

ويطرح البنك المركزي بصفة دورية عطاءات أدوات الدين الحكومي، التي تتنوع بين سندات وأذون الخزانة، وتعلن وزارة المالية من خلال البنك المركزي أسبوعيًا عن بيع أذون الخزانة بـ4 آجال هي: "3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة"، بواقع طرح أجلين من الأذون في كل يوم خميس، واثنين آخرين في كل يوم أحد.

 

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي على مدار العام المالي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023 /2024.

 

تراجع التضخم إلى 34.2% فى ديسمبر

 

أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 34.2% في ديسمبر 2023، مقابل 35.9% في نوفمبر 2023.

 

وأضاف البنك المركزي، وفقًا لمؤشراته، فقد سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين معدلًا شهريًا بلغ 1.3% في ديسمبر 2023 مقابل معدل شهري بلغ 2.6% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدل شهري بلغ 1.0% في نوفمبر 2023.

البنك المركزي المصري 28 يناير 2024 أذون خزانة 70 مليار جنيه وزارة المالية

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