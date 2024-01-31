الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأييد حبس "مستريح الأدوات الصحية" 3 سنوات

جريدة الدستور

‏ قضت محكمة جنح مستأنف الأزبكية، اليوم الأربعاء، بقبول استئناف النيابة العامة على براءة مالك شركة أدوات صحية من تهمة النصب والاحتيال والاستيلاء على 4 ملايين جنيه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مستريح الأدوات الصحية"، وتحمل رقم 3703 لسنة 2022 جنح الأزبكية والقضاء مجددًا، بالسجن لمدة 3 سنوات وإلزامه بأتعاب المحاماة.

وكان قد تقدم مقيمو الدعوى ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق في جريمة نصب واحتيال واستيلاء المشكو فى حقهم كل من "م ح" و"ع. ظ" مالك شركة أدوات صحية بالفجالة ونجله، وحصولهم على 4 ملايين جنيه من أموال الشاكين بدون وجه حق.

وأوضح الشاكون أن المتهمين كونا فيما بينهما تشكيلًا ثنائيًا، تخصص في استلام أموال من يقع تحت حبالهما وخداع ضحاياهما من المجني عليهم، وتلقي الأموال بدعوى توظيفها واستثمارها في مجال الاستيراد والتصدير مقابل إيهام المجني عليهم بأرباح وفوائد عالية النسبة يتم سدادها كل ثلاثة أشهر.

وأضاف الشاكون أن المتهمين أوهماهم بأن شقيق المتهم الأول وابن المتهم الثاني، وهو العضو المنتدب بشركة لصناعة الأدوات الصحية (ش.م.م) الخاضعة لقانون 159 لسنة 1981، ولائحته التنفيذية، وهو يحمل جنسية دولة أجنبية بجانب الجنسية المصرية يقوم بعمل صفقات تجارية بمكاسب مالية كبيرة عن طريق الاستيراد والتصدير من مصر إلى أمريكا والعكس بنسبة فائدة تفوق 100% من أصل رأس المال خلال السنة الواحدة، وتوزيع الأرباح أيضًا على دفعات ربع سنوية.

جنح مستأنف الأزبكية النيابة العامة تهمة النصب مستريح الأدوات الصحية الادوات الصحية

مواد متعلقة

أحكام قضائية بقيد خريجي كليات الصيدلة بروسيا وتركيا في النقابة

تفاصيل نجاة 5 أطفال من الموت في حريق بحلوان

"مضاربة بسعر العملات واحتكار السلع".. تجار السوق السوداء يؤثرون على الاقتصاد.. وقائع وعقوبات

بسبب فتاة.. تفاصيل طعن شاب على يد 3 آخرين في دار السلام

خلافات عائلية وراء إطلاق شاب النيران على زوجة شقيقه في حلوان

"شقة ايجار واعتداء جنسي".. القصة الكاملة لقتل وحرق محام مسن في بني سويف

السرعة الزائدة وراء إصابة 4 فى انقلاب سيارة نقل ثقيل بـ15 مايو

تجديد حبس متهمين بتعذيب شاب في الدرب الأحمر

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟

إقالة نتنياهو من رئاسة حكومة الاحتلال.. صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل رسالة "الهروب"

خلافات فى الحكومة الإسرائيلية بسبب صفقة المحتجزين