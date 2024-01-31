تجديد حبس متهمين بتعذيب شاب في الدرب الأحمر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، استمرار حبس مالك جراج وعامل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما باحتجاز شخص وسرقته بالإكراه، في الدرب الأحمر.



تلقى قسم شرطة الدرب الأحمر بلاغًا من أحد الأشخاص، مصاب بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وقرر بتضرره من مالك جراج بدائرة القسم وعامل، لقيام الأول باستدراجه واحتجازه داخل غرفة بالجراج وتكبيله وتعديا عليه بالضرب مُحدثين إصابته المشار إليها وسرقة هاتفه المحمول - جهاز "لاب توب" - 2 فلاشة كرهًا عنه.



وعلل قيامهما بذلك لحضور الأول إليه وطلب منه فتح الإيميل الخاص به وقام بإعطائه البيانات الخاصة بذلك، فقام بتنفيذ طلبه مُستخدمًا جهاز "اللاب توب" ملكه، إلا أنه عقب ذلك ظن المشكو فى حقه أن المُبلغ سرق الحساب الخاص به واستخدمه بالتجثث عليه فاستدرجه وتعدى عليه على النحو المُشار إليه، وقام الثانى باصطحابه عنوة للشقة سكنه والاستيلاء منه على جهاز اللاب توب والهاتف المحمول وصرفه عقب ذلك.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما المسروقات وكذا الأدوات المستخدمة في التعدي على المجني عليه.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.