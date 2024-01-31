الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أحكام قضائية بقيد خريجي كليات الصيدلة بروسيا وتركيا في النقابة

محكمة القضاء الإداري
محكمة القضاء الإداري

أصدرت محكمة  القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، عددا من الأحكام للقيد بسجلات الصيادلة بوزارة الصحة وجداول نقابة الصيادلة، للصيادلة الحاصلين على بكالوريوس الصيدلة من جامعات في روسيا وتركيا.

أقام  الدعاوى الدكتور هاني سامح، المحامي، وحملت أرقام ٤٤٤٧٢ و٤٤٤٥٦ و٤١٦١٤ و٤١٦٠٨ لسنة ٧٧ قضائية لإلغاء قرارات الجمعية العمومية للصيادلة وقرارات الحارس القضائي على نقابة الصيادلة برفض قيد صيادلة الخارج في حال زيادة فارق مجموع الثانوية العامة عن ٥% عن المقبول بتنسيق الجامعات الحكومية

استندت الدعوى إلى صدور قرار رسمي من المجلس الأعلى للجامعات على معادلة الشهادة الحاصل عليها الطلبة خريجي كليات الصيدلة بالخارج بدرجة البكالوريوس في الصيدلة التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.

استندت القضايا إلى قرار رئيس الجمهورية بأن يُشكل المجلس الأعلى للجامعات لجنة لمعادلة الدرجات العلمية تتولى بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التى تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات ومعادلتها بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية، والمادة من قانون انشاء نقابة الصيادلة وفيها يقيد بالجدول العام كل من كان حاصلًا على درجة بالكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها.

محكمة القضاء الإداري سجلات الصيادلة بكالوريوس الصيدلة جامعات في روسيا وتركيا

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