السرعة الزائدة وراء إصابة 4 فى انقلاب سيارة نقل ثقيل بـ15 مايو

استمعت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم الأربعاء، لأقوال المصابين في حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل في الجبل.

وقال المصابون إن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة للسيارة النقل فاختلت عجلة القيادة من السيارة وبدأت تترجح على الطريق حتى انقلبت، وتم إخراجهم منها بمساعدة الأهالي على الطرق ونقلهم للمستشفى للإسعاف.



يذكر أنه أصيب 4 أشخاص بإصابات بالغة إثر انقلاب سيارة نقل ثقيل في الجبل بمنطقة 290 فدانًا بمدينة 15 مايو، وعززت الإسعاف بسيارتين لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى.



وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث على طريق الجبل بمدينة 15 مايو ووقوع وفيات وإصابات، فانتقلت على الفور قوات الأمن مدعمة بسيارات الإسعاف وأوناش المرور لرفع آثار الحادث.



حرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.