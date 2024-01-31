الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"شقة ايجار واعتداء جنسي".. القصة الكاملة لقتل وحرق محام مسن في بني سويف

جثة
جثة

“لم تتخيل سيدة ثلاثينية أن طوق النجاة لنجدتها هي وأطفالها الثلاثة من برد الشارع وتوفير مكان وملاد آمن لهم سيكون هو السبب في إبعادها عنهم والزج بها خلف أسوار السجون”.. تتمثل تلك الواقعة في قتل سيدة لمحام حاول الاعتداء عليها جنسيًا في محافظة بني سويف.. فما القصة؟

شقة إيجار واعتداء جنسي

البداية كانت بخروج “ن. م”، 35 سنة، من قرية شرق النيل في بني سويف قاصدة مكتب محام يدعى “محمد. ق”، 71 سنة، بشارع الشيخ الشعراوي وطلبت منه البحث عن منزل أو شقة إيجار تقيم فيه برفقة أطفالها الثلاثة وكان من كرمه أن سمح لها بالإقامة في إحدى غرف المكتب، وبمجرد إدخالها الأطفال الغرفة، طلب منها أن تتركهم وتجلس معه.

وعندما استجابت له فوجئت به يهجم عليها محاولا الاعتداء عليها جنسيًا فما كان منها في إنقاذ شرفها إلا أن أمسكت بمشترك كهربائي ولفت سلكه حول رقبته وخنقته حتى تمكنت من تقييد حركته وسقط أمامها جثة هامدة.

وعندما تأكدت من وفاته شاهدت علبة كبريت موجودة داخل المكتب، فقامت بإشعال النيران فى جاكت معلق على شماعة وهربت حتى اشتعلت النيران في المكتب كله وفرت بأطفالها هاربة.

قرارات النيابة

وعلى إثر ذلك قررت النيابة حبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وتفريغ كاميرات المراقبة بجوار محل الواقعة التي منها تم تحديد هوية المتهمة وضبطها.

وكشفت مناظرة الجثة عن وجود سلك كهربائى حول رقبة المحامى، وأن الجثة بها آثار حروق جراء اشتعال النار بمكتب المحامى.

تفاصيل بلاغ قسم شرطة بني سويف

كان اللواء أسامة حلمى، مدير أمن بنى سويف، تلقى بلاغًا من رئيس مباحث قسم بنى سويف يفيد باحتراق مكتب محامٍ فى شارع الشيخ متولى الشعراوى بمدينة بنى سويف، وبداخله محمد قرنى، صاحب مكتب المحاماة.

وتبين أن الوفاة بها شبهة جنائية، ونجح رئيس مباحث قسم بنى سويف فى القبض على المتهمة التى قامت بشنق المحامى داخل مكتبه وأشعلت النيران فيه.

تم تحرير محضر بالواقعة وتقديمها إلى النيابة العامة.

سيدة ثلاثينية أسوار السجون تعدى جنسي

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