بسبب فتاة.. تفاصيل طعن شاب على يد 3 آخرين في دار السلام

استمعت نيابة دار السلام الجزئية، لأقوال المتهمين بطعن وتمزيق جسد شاب والتعدي عليه بالضرب بسبب فتاة.

وأكد شهود العيان أن المجني عليه شاهد المتهمين يتحرشون بفتاة أثناء مرورها في الشارع ويوجهون لها عبارات مضايقة فعلى الرغم من صغر سنه تصدى لهما ومنعهما من مضايقتها فتركوا الفتاة وتعدوا عليه بالضرب وأخرج أحدهما سلاح أبيض ووجه له طعنات نافذة.

تلقى قسم شرطة دار السلام إخطارا من شرطة النجدة مفاده وصول شاب مصاب بطعنة من سلاح أبيض إلى أحد المستشفيات وفى حالة حرجة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن.

وتبين أن الشاب عمره 16 سنة، ومصاب بطعنة بجوار القلب من سلاح أبيض "مطواة" وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص أحدهم مسجل خطر.

وتم ضبطهم وجار استجوابهم للوقوف على ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.