الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عامل أصاب زميله بعاهة مستديمة في دار السلام

حبس عامل
حبس عامل

جدد قاضي المعارضات بمحكمة دار السلام، اليوم الأربعاء، حبس عامل مغسلة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدي على عاملين، وإصابة أحدهما بانفجار في العين.


تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغًا من عامل مصاب برش خرطوش بالجسم، وقرر أنه حال سيره صحبة صديقه، حدثت بينهما وبين عامل بمغسلة مشادة كلامية لتنمره على صديقه تطورت لمشاجرة قام على أثرها بالتعدي عليهما باستخدام فرد خرطوش كان بحوزته.

ونتج عن ذلك إصابة الأول بانفجار بالعين اليسرى واشتباه بانفجار بالعين اليمنى، ولا يمكن إستجوابه محجوز بإحدى المستشفيات بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه، وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة وطلقتين وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

إنفجار في العين عامل مغسلة محكمة دار السلام قاضي المعارضات التنمر

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