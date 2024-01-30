ضبط متهم بسرقة مواتير المياه من العقارات في دار السلام
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، من ضبط عاطل متورط في سرقة مواتير المياه بأسلوب الفك من العقارات في دار السلام.
كما تمكنت القوات من ضبط عاطل - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى ارتكاب جرائم السرقة من داخل العقارات والمساكن بأسلوب "خلع الباب".
وبمواجهته اعترف بإرتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشد عن المسروقات لدى عميله "سىء النية - مالك مخزن خردة" تم ضبطه والمسروقات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.