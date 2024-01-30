الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

«احتكار سلع تموينية ودولارات».. الجهات الرقابية تتصدى لمافيا السوق السوداء

سلع تموينية
سلع تموينية

شنت الأجهزوة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات مكثفة للتصدي لمحاولات إحتكار السلع التموينية والإتجار في الدولار بالسوق السوداء.

 

أسفرت جهودها قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمره مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام عن 330 قضية سلع تموينية و17 قضية إتجارفي الدولار.

كما تم ضبط 330 قضية بإجمالى 144 متهما وبحوزتهم 40،631 طن أرز و70،700 طن دقيق و16،508 طن مكرونة و8،625 طن أعلاف و18129 لتر زيت و9542 علبة سجائر و5،450 طن فول و38،414 طن سكر.
 

وضبط 17 قضية بإجمالى 17 متهما وبحوزتهم 53،356 دولار أمريكى و19،168ريال سعودى و38،600 يورو و675 درهم أماراتى و552 ريال قطرى و900 دينار عراقى و25،000 دينار ليبى و1،705،075 جنيه مصرى.

 

تم اتخاذ الاجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

السوق السوداء السلع التموينية حملات مكثفة قطاع الأمن العام

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