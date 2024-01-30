الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على عامل متورط في قتل شخص داخل شقته بالشروق

عاطل
عاطل

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عن ملابسات ضبط عامل متهم بقتل شخص داخل شقته لسرقته في الشروق.
 

تبلغ لقسم شرطة الشروق بالقاهرة بوجود شخص متوفى داخل إحدى الشقق، وبالفحص وإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بالمنطقة محل البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، حيث توجه لمسكن المجنى عليه بدعوى إعادة بعض الأشياء له وقام بإحضار سكين من داخل مطبخ الشقة بقصد تهديده لمعرفة مكان بطاقته الإئتمانية وهاتفه المحمول، إلّا أنه رفض وقاومه فبادره بعدة طعنات أودت بحياته واستولى على جهاز "لاب توب" بحقيبته وبداخلها مبلغ مالى "عملات أجنبية"، هاتفى محمول ولاذ بالفرار.

وتم بإرشاده ضبط جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، جهاز لاب توب، هاتف محمول وبعض متعلقات المجنى عليه، سلاح أبيض "سكين" المستخدم في ارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

وزارة الداخلية قتل الشروق ارتكابه الواقعة

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