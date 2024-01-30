رصد 46 ألف مخالفة مرورية متنوعة في يوم

شنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات مرورية موسعة استهدفت تحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 46506 مخالفة مرورية متنوعة من بينها «10449 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 453 مخالفة سير دون تراخيص، 55 مخالفة دراجة نارية، 1086 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، 26 مخالفات موقف عشوائي، 13 مخالفات شروط التراخيص».



واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.