الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سحب 1498 رخصة سيارات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

الملصق الإلكتروني
الملصق الإلكتروني

سحبت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية، 1498 رخص سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استكمال المنظومة الإلكترونية، وتفعيل كل عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية.

تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم تركب الملصق


يشار إلى أن وزارة الداخلية بدأت في تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم يقم أصحابها بتركيب الملصق، أو ذات الملصق التالف، أو المتعمد إخفاؤه، أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته، حيث تشمل العقوبات سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر والحبس.

الملصق الالكتروني تركيب رخص سيارة

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