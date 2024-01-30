الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عاطل يقتل طالبًا فى مشاجرة بالشرقية: كنا بهزر

جريدة الدستور

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من كشف ملابسات تعدي عاطل على طالب خلال مشاجرة في الشرقية.

تبلغ لقسم شرطة فاقوس من المستشفى العام باستقبال طالب مصاب بجرح طعني نافذ بالصدر، وتوفي أثناء إسعافه.

وبسؤال والد المجني عليه اتهم عاطلًا بالتعدي على نجله بسلاح أبيض «مطواة» مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته، وعلل ذلك بسبب المزاح.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الشرقية عاطل طالب مشاجرة وزارة الداخلية جرح طعني

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