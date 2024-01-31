خلافات عائلية وراء إطلاق شاب النيران على زوجة شقيقه في حلوان

استمعت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأربعاء، إلى أقوال زوج سيدة توفيت بطلق ناري على يد شقيقه في مشاجرة بينهما بمنطقة المعصرة.

وقال زوج السيدة، إنه مشاجرة نشبت بسبب خلافات عائلية بينه وشقيقه وتطور الأمر إلى استخراج الأخر سلاح ناري وعندما شاهدته الزوجة حاولت فض التشاجر بينهما ومنعه من استخدامه فخرجت منه طلقة أصابتها وأسقطتها على الأرض.



وكشفت مناظرة جثة الضحية أنها سيدة في العقد الثالث من عمرها توفيت متأثرة بطلق ناري في الرأس، مما أسفر عن نزيف دموي وتوقف أجهزة الجسم عن العمل ووفاتها في الحال.



تلقى قسم شرطة المعصرة بلاغًا يفيد باستقبال سيدة تُدعي "غادة" فانتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين وفاة السيدة بسبب مشاجرة نشبت بين الشقيقين.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.