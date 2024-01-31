الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزيرة الثقافة: نشكر الإمارات لاختيار معرض أبو ظبى للكتاب مصر كضيف شرف

الدكتورة نيفين الكيلاني
الدكتورة نيفين الكيلاني

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن العام الماضي شارك بمعرض الكتاب 54 دولة كضيوف، والعام الحالي 70 دولة، مؤكدة أن هذا يدل على أن هذه الدول لديها ثقة بمعرض الكتاب المصري لأن لدينا مؤسسات ودور نشر وأجنحة خاصة للدول.

 

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن العلاقات الدولية الثقافية لها دور مهم لأنها قوى ناعمة وثقافات بيننا وبين الدول الأخرى.

 

وعن اختيار مصر كضيف شرف لمعرض أبو ظبي للكتاب، قالت إنه يتم تحضير الملف الآن، مشيرة إلى أن الوزارة تلقت الدعوة يوم افتتاح معرض الكتاب، وهي دعوة مقدرة جدًا لأن معرض كتاب أبو ظبي من المعارض المهمة ووجودنا كضيف شرف فخر لنا

 

 

وقالت نشكر الإمارات على الدعوة الكريمة والهوية المصرية موجودة وحاضرة في أي مكان.

 

وتابعت، أن الأديب نجيب محفوظ، هو شخصية المعرض لديهم، لأن "محفوظ" أديب نوبل المصري الصميم  وهو تراث إنساني مصري وأصيل جدًا وفي النهاية اللغة العربية لغتنا وهو فخر لكل الثقافة العربية.

 

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود. 

وزيرة الثقافة معرض الكتاب معرض أبو ظبي للكتاب مصر ضيف شرف دعوة مقدرة

مواد متعلقة

وزيرة الثقافة تكشف لـ"الشاهد" ذكرياتها بمعرض الكتاب وسبب إعلان إنطلاقه من الأوبرا

هيثم الحاج يروى لـ"الشاهد" حلم نقيب الممثلين بشأن استعادة مسرحيات "الزمن الجميل"

هيثم الحاج يكشف لـ"الشاهد" أزمة قطاع الثقافة فى مصر.. ويقترح الحل (فيديو)

هيثم الحاج يكشف لـ"الشاهد" قصة أبوالهندسة المصرية فى علم المصريات ومؤسسه

هيثم الحاج لـ"الشاهد": الثقافة مورد يمكن تنميته ولها وظيفة اقتصادية مهمة

هيثم الحاج لـ"الشاهد": ينقصنا التسويق على المستويين التراثى والبشرى فى المجال الثقافى

هيثم الحاج يوضح لـ"الشاهد" سبب فكرة مشروع "الآباء المؤسسين"

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

عاجل.. الباز: مصر خسرت 6 مليارات دولار جراء الحرب فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس

شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى حى الرمال بغزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى