الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إسبانيا تشكل لجنة لحماية الأطفال من المواد الإباحية عبر الإنترنت

إسبانيا
إسبانيا

شكلت الحكومة الإسبانية، لجنة خبراء لإعداد خطة عمل بشأن أفضل طريقة لحماية الأطفال من المواد الإباحية عبر الإنترنت. 

وقالت الحكومة اليسارية، بقيادة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز بعد اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، إن اللجنة يجب أن تضع خطة عمل على مدار الستة أشهر المقبلة.

وسلط سانشيز الضوء على زيادة مقلقة في مشاهدة القصر للمواد الإباحية عبر الإنترنت في إسبانيا.

وشدد السياسي الاشتراكي على "أنها ليست مبالغة أن نقول أننا نتعامل مع وباء حقيقي إن الضحايا هم أبناؤنا وبناتنا".

ومن المقرر أن تضم اللجنة نحو 50 خبيرا في مجالات مختلفة. 

وذكرت وزيرة الشباب سيرا ريجو أن الحكومة تأمل بالإضافة إلى اللجنة، أن "تشارك جميع القوى السياسية والاجتماعية في البلاد" بالإضافة إلى الأطفال والشباب في المشروع.

الحكومة الإسبانية الأطفال المواد الإباحية الإنترنت بيدرو سانشيز

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