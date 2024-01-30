السعودية تدعو لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها القانون الدولى

جددت السعودية، اليوم الثلاثاء، التأكيد على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي المزيد من التدابير لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدة أن الرياض "ستبقى تَنشُد السلام وترعاه مُسًّخِرةً جهودها لكل ما من شأنه إحلال الأمن والسلم في المنطقة".

وأوضح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن المجلس تناول مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، مجددًا التأكيد على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي المزيد من التدابير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

ودعا مجلس الوزراء السعودي إلى محاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.