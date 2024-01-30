أسقف مغاغة يُشارك في اللقاءات الروحية للشباب والأطفال

أقامت الخدمة العامة بإيبارشية مغاغة والعدوة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اللقاء الروحي بإجازة نصف العام الدراسي، لفتيات إعدادي، تحت رعاية الأنبا أغاثون -أسقف الإيبارشية، وذلك اليوم الثلاثاء، بكاتدرائية الشهيد العظيم مارجرجس - المطرانية، تحت شعار: علاقة الهوية، بالأصول والثوابت.

وشارك بالحضور في اللقاء الآباء السكرتارية، وبعض الآباء الكهنة، والأمانة العامة.

وقد ألقى نيافته عظة بعنوان "الثبات في المسيح وتأثيره على علاقة الإنسان به"، وسط تفاعل الفتيات، كما أجاب عن مجموعة من الأسئلة المتنوعة.