الأحد 28 يناير 2024
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الكرازة

مطران إيبارشية الإسماعيلية الكاثوليكية يترأس قداس رحيل الأب ميخائيل ثابت

جريدة الدستور

ترأَّسَ الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيليّة ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، والجناز، لأجل راحة نفس الراحل، الأب ميخائيل ثابت، وذلك بالكلية الإكليريكية، بالمعادي.

شارك في الصلوات عدد من الآباء الكهنة بإيبارشية الجيزة، وإيبارشية الإسماعيلية، والإيبارشية البطريركية، كما شارك من الرهبنة الفرنسيسكانيّة الخادم الإقليمي، الأب مراد مجلع، وعدد من الآباء الرهبان، وآباء، وشمامسة الكلية الإكليريكية.

ونقل صاحب النيافة تعازي غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، مقدمًا التعازي إلى نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيّوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، الذي أعاقه سفره خارج البلاد عن الحضور.
في سياق متصل بالكنيسة الكاثوليكية، ترأس المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، قداس افتتاح اليوبيل الماسي لتشييد كنيسة العذراء الطاهرة بالإبراهيمية بالإسكندرية.

حضر الاحتفال رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، بمشاركة الأرشمندريت أنطوان ديب، الرئيس العام للرهبانية الباسيلية المخلصية، والأرشمندريت سمير سعادة، راعي الكنيسة، وممثل صاحب للمدارس بالإسكندرية، والأرشمندريت بيو فرح، الوكيل البطريركي بالقاهرة والإسكندرية، والأب كشاشا المخلصي، والمونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر.

وألقى المطران عظة الاحتفال بعنوان "تعالوا نرى عمل الله في تاريخ كنيستنا"، كما ترأس مساء أمس، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، الاحتفال السنوي لجماعة إيمان ونور "ضيوف من السماء"، وذلك بكنيسة أم المخلص، ببردنوها.

أقيم الاحتفال تحت شعار "مختلفون ولكننا قادرون ومتميزون"، بمشاركة الأب أيوب يوسف، راعي الكنيسة، وعدد من كهنة الإيبارشية، والأخوات الراهبات ومسئولي وأعضاء جماعة إيمان ونور الإيبارشيين.

وألقى نيافة المطران تأملًا روحيًا للحاضرين بعنوان "ملائكة ذوى الهمم هم بركة للبيت والكنيسة وللإيبارشية"، كما تضمن اليوم أيضًا عددًا من الفقرات المتنوعة الأخرى.

الأنبا بولا شفيق م دن القناة وتوابعها للأقباط ميخائيل ثابت لكلية الإكليريكية بالمعادي الصلوات الآباء الكهنة

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