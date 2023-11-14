الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى تطلق العدد الأحدث من مجلة الكرازة

مجلة الكرازة
مجلة الكرازة

أطلقت كاتدرائية الاقباط الارثوذكس الكبرى العدد الاحدث من مجلة الكرازة الناطق النصف شهري باسمها، وجاءت صورة الغلاف لقداسة البابا تواضروس الثاني أب الآباء وراعي الرعاة بمناسبة العيد الحادي عشر لجلوس قداسته على كرسي مار مرقس، وفى هذا السياق يذخر العدد بمقالات تتناول ملامح متعددة فى شخصية وخدمة قداسة البابا.

مشتملات العدد

وعن المقالات فحملت الافتتاحية شعار "يا من تُحبه نفسي"، كما احتوى العدد على مقال "الصليب فى حياتنا" ليافة الأنبا بنيامين، و"حكايات من الفن القبطي" لنيافة الأنبا مارتيروس، و"الجهاد الإيجابي" لنيافة الأنبا مكاريوس، هذا بالإضافة إلى عديد من المقالات والموضوعات المتنوعة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.

 والتقى قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة كهنة كنائس قطاع شبرا الجنوبية، وأسرهم، برفقة نيافة الأنبا مكاري الأسقف العام للقطاع، وذلك في إطار متابعة قداسته للعمل الرعوي في كنائس القاهرة.

في بداية اللقاء تحدث نيافة الأنبا مكاري مقدمًا الشكر لقداسة البابا على اهتمامه الدائم بمتابعة أحوال الخدمة بالقطاع، والالتقاء بالآباء الكهنة والاطمئنان عليهم وعلى أسرهم وعلى خدمتهم.

ثم تحدث قداسة البابا مُرَحِبًا بالحضور وألقى عليهم كلمة روحية مناسبة، وأجاب على أسئلتهم.

وفي الختام وزع عليهم قداسة البابا هدايا والتقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.

كان قداسة البابا قد التقى يوم ٢٦ سبتمبر الماضي، أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة وجرى خلال اللقاء الترتيب لعدة أمور رعوية من بينها لقاءات متوالية مع كهنة القطاعات الرعوية بالقاهرة.

ومن جهة اخرى أذيعت، كلمة للأب القس يوحنا كميل كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس الرسولي بمدينة نصر، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار برنامج العظة الأسبوعية. 

وتناول الأب القس من خلال قراءات القداس الإلهي وهو الأسبوع الأول من شهر هاتور، وموضوع إنجيله وهو "مَثَل الزارع وتفسيره" في إنجيل لوقا الإصحاح الثامن، وأشار إلى عطش واحتياج كل نفس لتتذوق محبة ربنا فتشعر بغنى الله، "لِتَسْكُنْ فِيكُمْ كَلِمَةُ الْمَسِيحِ بِغِنىً،... بِنِعْمَةٍ، مُتَرَنِّمِينَ فِي قُلُوبِكُمْ لِلرَّبِّ" (كو ٣: ١٦). 

ويتولّى الكاتب الصحفي أشرف صادق مدير تحرير الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التي يتبادل آباء الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.

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