الكنيسة الأرثوذكسية تُطلق العدد الأحدث من مجلة "الكرازة"

أصدرت الكنيسة الأرثوذكسية، العدد الجديد من مجلة الكرازة التابعة لها.

إذ تصدرت صورة الغلاف للمتنيح مثلث الرحمات نيافة الأنبا أثناسيوس مطران مرسيليا وطولون- فرنسا والذى رحل بشيخوخة صالحة الأسبوع الماضي عن عمر تجاوز ٩٠ عامًا قضى أكثر من نصفها فى خدمة الكنيسة، وكما أوضح قداسة البابا تواضروس الثاني أن الكنيسة تنتظر حضور جثمان نيافته من فرنسا لإقامة صلوات الجناز.

ويذخر العدد بملف خاص مدعم بالصور حول سيرة وخدمة نيافته، أما عن المقالات، فتصدرت مقالة"الخدمة فى أوروبا".. كمقالة الافتتاحية.

كما تضمن العدد مقالة"صلاة يعبيص المستجابة (٢)".. لنيافة الأنبا متاؤس، أسقف ورئيس دير السريان العامر بوادي النطرون، ومقالة "حياة السلام".. لنيافة الأنبا تكلا، مطران دشنا.

بالإضافة إلى انه تضمن العدد مقالة "لست أهلًا أن أنحنى وأحل سيور حذائه".. لنيافة الأنبا يوسف، مطران جنوب الولايات المتحدة الأمريكية.

هذا بالإضافة إلى عديد من المقالات والموضوعات المتنوعة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.

مجلة الكرازة

يذكر أنّ مجلة الكرازة مجلة نصف شهرية تصدر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ويعود تأسيس مجلة الكرازة المرقسية في الكنيسة الأرثوذكسية إلى قداسة البابا شنودة الثالث، حيث فكر فى إصدار مجلة تنطق بلسان الكنيسة، وتتضمن أخبارا عن الإيبارشيات وبعض الأمور الروحية والطقسية واللاهوتية، كما تحتوى على ركن خاص للأطفال والعلوم وأخبار أخرى.

وصدر العدد الأول من مجلة الكرازة فى يناير 1965 برئاسة تحرير الأنبا شنودة، أسقف التعليم- آنذاك، وكانت تصدر فى صورة كتاب عدد صفحاته 80 صفحة.

وفى أكتوبر 1974 تحولت إلى مجلة الكرازة إلى أسبوعية وفى هذه الفترة اختلف شكل ومضمون الكرازة، فقد تحولت من صوت للكلية الإكليريكية يرأسها أسقف التعليم إلى صوت للكنيسة القبطية ككل يرأسها البابا شنودة الثالث.

وفي 2013 أوكل البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية مهمة الإشراف عليها لنيافة الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا، وفتح صفحات المجلة لكتاب كثيرين.

وأصدر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قرارًا بابويًا الأول في عام 2023 بتكليف الأنبا ماركوس، أسقف دمياط والبراري، رئيس دير القديسة دميانة بالبراري، بالإشراف الكامل على مجلة الكرازة، المجلة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ووجه البابا تواضروس الثاني الشكر للأنبا مكاريوس، أسقف المنيا، على المجهود الطيب في الفترة التي قضاها في الإشراف على المجلة بداية من 2012 وحتى 2022 لمدة عشرة سنوات مع فريق عمل متميز في الإخراج والتحرير الصحفي ومتابعة أخبار الكنيسة.