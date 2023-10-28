السبت 28 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

فعاليات الذكرى الوطنية اليونانية بحضور القنصل العام اليوناني بالإسكندرية

البابا ثيودروس الثاني
البابا ثيودروس الثاني

ترأس صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا في كنيسة بشارة العذراء مريم بالإسكندرية صلاة الذكصولوجية.

وكذلك صلاة تأبين للشهداء المقاتلين الذين سقطوا خلال الملحمة الوطنية عام 1940.

بمعاونه المتروبوليت بندلايمون مطارن نفكراتوس والسكرتير العام للمجمع المقدس، والمتروبوليت ناركيسوس مطران بيلوس والوكيل البطريركي في الإسكندرية، والمتروبوليت جرمانوس مطران دامياتا ورئيس دير القديس سافا البطريركي المقدس.

جاء ذلك بمناسبة ذكرى العيد الوطني اليوناني بحضور القنصل العام اليوناني في الإسكندرية وممثلين عن البحرية اليونانية 

خلال فعاليات الذكرى الوطنية اليونانية قرأ القنصل العام اليوناني الرسالة الخاصة لنائب وزير الخارجية اليونانية جورجيوس كوتسيراس إلى الجالية اليونانية في المهجر (بشكل عام)، والجالية اليونانية والأخوية القبرصية في الإسكندرية.

البابا ثيودروس يستقبل القنصل العام اليوناني الجديد في الإسكندرية

جدير بالذكر أنه كان قد  زار إيوانيس بيرجاكيس القنصل العام اليوناني الجديد في الإسكندرية صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا في مقر البطريركية بالإسكندرية. وقد استقبل صاحب الغبطة سيادة القنصل في قاعة العرش البطريركي.

في كلمته أمام القنصل العام الجديد، أشار البابا البطريرك ثيودروس بإيجاز إلى الثروة التاريخية والخدمة القربانية المعاصرة لكنيسة الإسكندرية في القارة الأفريقية، بالإضافة إلى وجود الهيلينية منذ قرون في مدينة الإسكندر الأكبر. وفي الختام، تمنى له النجاح المطلق في مهامه المسؤولة.

من جانبه اديم. وأعرب السيد بيرجاكيس عن سعادته بتوليه خدمته في الإسكندرية الشهيرة، مهد الهيلينية والمسيحية، مؤكدًا لسيادة رئيس الكرازة البطريركية المرقسية أنه سيكون مساعدًا دائمًا ومشاركًا في عمله المتنوع كسفير للبطريركية.

تلا ذلك لقاء خاص في المكتب البطريركي الخاص، وجولة للقنصل العام في مبنى القصر البطريركي.
ومن جهته احتفل صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا ثيودروس بعيد القديس الشهيد ديمتريوس بحضور القداس الإلهي في كنيسة القديس جيورجيوس التابعة لمؤسسة كانسكيريو اليونانية في الإسكندرية.
 

البابا ثيودروس الثاني كنيسة بشارة العذراء مريم الملحمة الوطنية عام 1940 العيد الوطني اليوناني

مواد متعلقة

كاتدرائية مار مرقس بالإسماعيلية ترفع صلواتها من أجل السلام في العالم

وفد من إيبارشية برمنجهام إنجلترا يزور دير المحرق العامر

البابا ثيودروس يستقبل القنصل العام اليوناني الجديد في الإسكندرية

كيف ساهمت الكنائس في إرسا المساعدات لغزة؟

تفاصيل اليوم الـ 24 لأعمال الجمعية العامة الـ 16 لسينودس الأساقفة

"بارولين" يشارك في الذكرى المئوية لميلاد الكاردينال أكيلي سيلفستريني

كنيسة أسوان تنظم أمسية للصوم والصلاة التوبة من أجل السلام في الأراضي المقدسة والعالم

الكنائس الكاثوليكية تصلي من أجل السلام في الأراضي المقدسة والعالم

الأكثر قراءة

الخارجية: مصر لا تدخر جهدًا لسرعة إدخال المساعدات لغزة.. وإسرائيل تعرقل نفاذها

الرئيس السيسى عن إسقاط مسيّرات فى طابا ونويبع أمس: مصر دولة قوية جدًا لا تُمس

تأييد حبس الفنان أحمد فلوكس سنة بتهمة السب والقذف

خسائر كبيرة فى صفوف الاحتلال.. "حماس" تعلن فشل الهجوم البرى على قطاع غزة

"الصحة": 30 سيارة إسعاف تعاملت مع حادث طريق الإسكندرية الصحراوى (خاص)

مصر تحذر من التداعيات الإنسانية والأمنية للهجوم البرى الإسرائيلى على غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

قصيدة إلى الجيش المصرى

جلال حمام

مفاجآت الغزو البرى لقطاع غزة

محاسن السنوسي

شعب مصر العظيم.. كن مطمئنًا آمنًا بفضل الله

ماجد حبته

تضييع للوقت.. والأرواح

صفاء النجار

جذور التوافق الوجدانى بين الأمريكان والصهاينة «2-2»

وائل لطفي

اسلمى يا مصر

سارة شريف

رحلة الانتقام

خالد حريب

ملطمة طابا

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا: القصف الإسرائيلى على غزة مخالف للقانون الدولى

مصادر بغزة: الاحتلال الإسرائيلى ارتكب 53 مجزرة فى القطاع أغلب ضحاياها من النازحين

قصف 150 هدفًا.. آخر تطورات الاجتياح البري على قطاع غزة