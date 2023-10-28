فعاليات الذكرى الوطنية اليونانية بحضور القنصل العام اليوناني بالإسكندرية

ترأس صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا في كنيسة بشارة العذراء مريم بالإسكندرية صلاة الذكصولوجية.

وكذلك صلاة تأبين للشهداء المقاتلين الذين سقطوا خلال الملحمة الوطنية عام 1940.

بمعاونه المتروبوليت بندلايمون مطارن نفكراتوس والسكرتير العام للمجمع المقدس، والمتروبوليت ناركيسوس مطران بيلوس والوكيل البطريركي في الإسكندرية، والمتروبوليت جرمانوس مطران دامياتا ورئيس دير القديس سافا البطريركي المقدس.

جاء ذلك بمناسبة ذكرى العيد الوطني اليوناني بحضور القنصل العام اليوناني في الإسكندرية وممثلين عن البحرية اليونانية

خلال فعاليات الذكرى الوطنية اليونانية قرأ القنصل العام اليوناني الرسالة الخاصة لنائب وزير الخارجية اليونانية جورجيوس كوتسيراس إلى الجالية اليونانية في المهجر (بشكل عام)، والجالية اليونانية والأخوية القبرصية في الإسكندرية.

البابا ثيودروس يستقبل القنصل العام اليوناني الجديد في الإسكندرية

جدير بالذكر أنه كان قد زار إيوانيس بيرجاكيس القنصل العام اليوناني الجديد في الإسكندرية صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا في مقر البطريركية بالإسكندرية. وقد استقبل صاحب الغبطة سيادة القنصل في قاعة العرش البطريركي.

في كلمته أمام القنصل العام الجديد، أشار البابا البطريرك ثيودروس بإيجاز إلى الثروة التاريخية والخدمة القربانية المعاصرة لكنيسة الإسكندرية في القارة الأفريقية، بالإضافة إلى وجود الهيلينية منذ قرون في مدينة الإسكندر الأكبر. وفي الختام، تمنى له النجاح المطلق في مهامه المسؤولة.

من جانبه اديم. وأعرب السيد بيرجاكيس عن سعادته بتوليه خدمته في الإسكندرية الشهيرة، مهد الهيلينية والمسيحية، مؤكدًا لسيادة رئيس الكرازة البطريركية المرقسية أنه سيكون مساعدًا دائمًا ومشاركًا في عمله المتنوع كسفير للبطريركية.

تلا ذلك لقاء خاص في المكتب البطريركي الخاص، وجولة للقنصل العام في مبنى القصر البطريركي.

ومن جهته احتفل صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا ثيودروس بعيد القديس الشهيد ديمتريوس بحضور القداس الإلهي في كنيسة القديس جيورجيوس التابعة لمؤسسة كانسكيريو اليونانية في الإسكندرية.

