الأنبا أرساني يترأس اجتماع مجمع كهنة إيبارشية هولندا

عقد مجمع كهنة إيبارشية هولندا، اجتماعهم الدوري اليوم الأحد، في كنيسة القديس أبانوب بامستردام، بحضور نيافة الأنبا أرساني أسقف الإيبارشية.



بدأ اللقاء بالقداس الإلهي عقب القداس الالهي القي نيافته كلمة روحية، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الفترة المقبلة بالإيبارشية.



وتحدث أسقف هولندا خلال عظة القداس الإلهي، عن الزواج قائلًا: "هو ترتيب إلهي من أجل أعمار الأرض وحفظ النوع البشري".

وتابع قائلًا: "السيد المسيح عندما تحدث عن الزواج أعتبره سرًا إلهيًا ما جمعه الله لا يفرقه إنسان"، لذلك صار الزواج من أسرار الكنيسة، والمسيح بارك عرس قانا الجليل، ومنع الطلاق إلاّ لعلة الزنا".

ويشبه اتحاد المسيح بالكنيسة باتحاد الرجل بامرأته، ولذلك فاتحاد بهذه الصورة يجب أن يتم بنعمة إلهية، أي بعمل الروح القدس الذي يعطي للزوجين محبة روحانية متبادلة تحفظهم من الخلاف العادي والكراهية فتحفظ سلامة الأسرة. ولكن هذه المحبة تزداد لو حافظ الزوجين على علاقتهم بالله في جهاد مستمر.

وأوضح أن هدف الزواج في الإيمان المسيحية تعاون الزوجين: "معينا نظيره وحفظ النوع الإنساني، والحماية من الخطية " لسبب الزنا، ليكن لكل واحد امرأته، وليكن لكل واحدة رجلها "، مؤكدًا أن الزواج في العالم هو لتكوين أسرة ولتكوين حياة اجتماعية ولحماية الإنسان من أخطاء الشهوة الجنسية، أما الزواج في المسيحية فهو، بالإضافة لما سبق ذكره فهو علاقة ثلاثية بين الزوج وزوجته والله.



وأكد ضرورة أن يكون الله شريك للأسرة فهو رأسها، موجودًا في البيت ويباركه ويظلل عليه ويستر عليه ويضم أعضاء البيت بحنانه.



وأشار إلى أن من عظمة سر الزواج أن بولس الرسول شبه علاقة الرجل بزوجته بعلاقة المسيح بكنيسته، ليس معنى أن الله يعطى الزوجين محبة روحانية أن هناك خطأ في العلاقة الجسدية.