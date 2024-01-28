الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا أرساني يترأس اجتماع مجمع كهنة إيبارشية هولندا

الأنبا أرساني
الأنبا أرساني

عقد مجمع كهنة إيبارشية هولندا، اجتماعهم الدوري اليوم الأحد، في كنيسة القديس أبانوب بامستردام، بحضور نيافة الأنبا أرساني أسقف الإيبارشية.


بدأ اللقاء بالقداس الإلهي عقب القداس الالهي القي نيافته كلمة روحية، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الفترة المقبلة بالإيبارشية.


وتحدث أسقف هولندا خلال عظة القداس الإلهي، عن الزواج قائلًا: "هو ترتيب إلهي من أجل أعمار الأرض وحفظ النوع البشري".

وتابع قائلًا: "السيد المسيح عندما تحدث عن الزواج أعتبره سرًا إلهيًا ما جمعه الله لا يفرقه إنسان"، لذلك صار الزواج من أسرار الكنيسة، والمسيح بارك عرس قانا الجليل، ومنع الطلاق إلاّ لعلة الزنا".

ويشبه اتحاد المسيح بالكنيسة باتحاد الرجل بامرأته، ولذلك فاتحاد بهذه الصورة يجب أن يتم بنعمة إلهية، أي بعمل الروح القدس الذي يعطي للزوجين محبة روحانية متبادلة تحفظهم من الخلاف العادي والكراهية فتحفظ سلامة الأسرة. ولكن هذه المحبة تزداد لو حافظ الزوجين على علاقتهم بالله في جهاد مستمر.

وأوضح أن هدف الزواج في الإيمان المسيحية تعاون الزوجين: "معينا نظيره وحفظ النوع الإنساني، والحماية من الخطية " لسبب الزنا، ليكن لكل واحد امرأته، وليكن لكل واحدة رجلها "، مؤكدًا أن الزواج في العالم هو لتكوين أسرة ولتكوين حياة اجتماعية ولحماية الإنسان من أخطاء الشهوة الجنسية، أما الزواج في المسيحية فهو، بالإضافة لما سبق ذكره فهو علاقة ثلاثية بين الزوج وزوجته والله.


وأكد ضرورة أن يكون الله شريك للأسرة فهو رأسها، موجودًا في البيت ويباركه ويظلل عليه ويستر عليه ويضم أعضاء البيت بحنانه.


وأشار إلى أن من عظمة سر الزواج أن بولس الرسول شبه علاقة الرجل بزوجته بعلاقة المسيح بكنيسته، ليس معنى أن الله يعطى الزوجين محبة روحانية أن هناك خطأ في العلاقة الجسدية.

كهنة إيبارشية هولندا اسقف الايبارشية الزواج جمعه الله لا يفرقه أسرار الكنيسة الطلاق

مواد متعلقة

الأنبا باسيليوس يتفقد أرض كنيسة السيدة العذراء بنزلة غطاس

الأكثر قراءة

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

عاجل.. مدرب الزمالك المحتمل.. خسر من فيتوريا وسواريش وهزم جاريدو

المعركة الكبرى.. الدولة تبدأ أكبر عملية لخفض استهلاك الدولار: 13 مليار دولار «وفرًا»

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الجمعة 26- 1- 2024

"72 ألف دولار مزورة".. كواليس القبض على مندوب إحدى الشركات داخل فرع للبنك الأهلى

تحديث لحظي.. سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بالجنيه المصري والدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

عبد الغني الشامي

محور صلاح الدين لا فيلادلفيا

د.كريمة الحفناوى

للشعب الفلسطينى وحده الحق فى تقرير مصيره

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليًا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: نتنياهو أكثر زعماء العالم شرًا.. وجعل إسرائيل دولة مجرمة وقاتلة

هآرتس: نتنياهو مصمم على جنونه ضد حماس واستهداف غزة

فلسطين: تعليق تمويل الأونروا ودعم إسرائيل فى إبادة شعبنا عقوبات جماعية