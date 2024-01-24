البابا تواضروس الثاني يشارك في حفل عيد الشرطة

شارك قداسة البابا تواضروس الثاني صباح اليوم، في حفل عيد الشرطة الثاني والسبعين، والذي أقيم في مجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكبار رجال الدولة، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق وقيادات الوزارة.

وسبق أن، هنأت القيادات الكنسية، الرئيس السيسي بعيد الشرطة، حيث هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم بمناسبة عيد الشرطة المصرية الثاني والسبعين، وحلول الذكرى الثالثة عشرة لثورة ٢٥ يناير.

وجاء في البرقية: "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية بمصر، يسعدني ونحن نحتفل بعيد الشرطة المصرية، وذكرى ٢٥ يناير، أن أبعث لسيادتكم والشعب المصري العظيم بخالص التهنئة بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا التي نعتز بها جميعًا، والتي تذكرنا بتضحيات أبطالنا من رجال الشرطة المصرية الأوفياء، ودورهم الوطني في حماية أمن بلادنا والمصريين، ونحن نفخر دائمًا بتفاني وإخلاص رجال الشرطة المصرية، ومجهودات جميع أجهزة الشرطة الدائمة لتحقيق مستقبل أفضل لمصر الغالية".

كما وجه رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر برقية تهنئة لللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وإلى أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، بمناسبة عيد الشرطة المصرية.

وفي سياق متصل، هنأ الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، رئيس الجمهورية وقيادات الدولة بذكرى عيد الشرطة وثورة يناير.

وقال بطريرك الكاثوليك في بيان: “باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجميع قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لعيد الشرطة، وكذلك الذكرى الثالثة عشر لثورة الخامس والعشرين من يناير”.