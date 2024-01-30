البطريرك يونان يزور كنيسة مار أفرام البطريركي في سوريا

زار غبطة البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، مشروع كنيسة ومركز مار أفرام البطريركي في ضهر صفرا – طرطوس، سوريا.



استُقبِل البطريرك كل من الدكتورة زكيّة حنّا المشرفة على تنفيذ المشروع، وبعض العاملين فيه، وجال في أرجائه متفقّدًا سير الأعمال في الكنيسة ومختلف أقسام المركز.

بارك غبطته المشروع والعاملين على تنفيذه، مثنيًا على ما تمّ القيام به حتّى الآن، سائلًا الله أن يجعله سبب خير وبركة للكنيسة والمؤمنين في هذه المنطقة العزيزة.

رافق غبطتَه في هذه الزيارة صاحبا السيادة مار يوليان يعقوب مراد رئيس أساقفة حمص وحماة والنبك، ومار أفرام يوسف عبّا رئيس أساقفة بغداد وأمين سرّ السينودس المقدس، والمونسنيور حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية، والأب جورج مسّوح القيّم الأبرشي في أبرشية حمص وحماة والنبك وكاهن رعية فيروزة - حمص، والدكتور سامر عين الشايبة.

في سياق متصل زار غبطة البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، دير سيّدة السلام، والتابع لأبرشية حمص وحماة والنبك، وذلك في مرمريتا – حمص، سوريا.

رافق غبطتَه في هذه الزيارة صاحبا السيادة مار يوليان يعقوب مراد رئيس أساقفة حمص وحماة والنبك، ومار أفرام يوسف عبّا رئيس أساقفة بغداد وأمين سرّ السينودس المقدس، والمونسنيور حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية، والأب جورج مسّوح القيّم الأبرشي في أبرشية حمص وحماة والنبك وكاهن رعية فيروزة - حمص.



تفقّد غبطته مباركًا الأعمال التي تمّت في المشروع، واستمع من سيادة المطران يعقوب مراد إلى ما يتمّ الإعداد للقيام به في المرحلة القادمة لإنجاز البناء.

تأتي هذه الزيارات الرعوية، في إطار حرص بطريرك السريان الكاثوليك، على تفقد الكنائس، والأديرة الكاثوليكية بسوريا، ومتابعة الأعمال الرعوية بها.