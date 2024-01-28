الأحد 28 يناير 2024
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الكرازة

البابا فرنسيس: الحرب كارثة للشعوب وهزيمة للإنسانية

البابا فرانسيس
البابا فرانسيس

بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي، حيا البابا فرنسيس المسيحيين المحتشدين في ساحة القديس بطرس قائلًا:" أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، منذ ثلاث سنوات، حل بكاء الألم وضجيج الأسلحة محل الابتسامة التي تميز سكان ميانمار، لذلك أضم صوتي إلى صوت بعض الأساقفة البورميين، "لكي تتحول أسلحة الدمار إلى أدوات للنمو في الإنسانية والعدالة". السلام هو مسيرة وأدعو جميع الأطراف المعنية إلى تحريك خطوات الحوار والتحلي بالتفاهم، لكي تصل أرض ميانمار إلى هدف المصالحة الأخوية، وليُسمح بعبور المساعدات الإنسانية لضمان احتياجات كل شخص".

تابع البابا فرنسيس يقول ويحدث الشيء نفسه في الشرق الأوسط وفلسطين وإسرائيل، وفي كل مكان يدور في القتال: ليتمَّ احترام السكان! أفكر دائمًا من كل قلبي في جميع الضحايا، ولاسيما في المدنيين، الذين سببتهم الحرب في أوكرانيا. من فضلكم، ليتمَّ الإصغاء إلى صرختهم، صرخة السلام: صرخة الشعب الذي سئم العنف ويريد أن تتوقف الحرب، التي هي كارثة للشعوب وهزيمة للإنسانية!

وأضاف الأب الأقدس قائلًا: "لقد علمت بارتياح بإطلاق سراح الراهبات والأشخاص الآخرين الذين اختطفوا معهنَّ في هايتي الأسبوع الماضي. أطالب بالإفراج عن الذين ما زالوا مختطفين، وبإنهاء جميع أشكال العنف؛ وليقدّم الجميع مساهمتهم من أجل التنمية السلمية للبلاد، التي تحتاج إلى دعم متجدد من المجتمع الدولي. أعبر عن قربي من جماعة كنيسة "Santa Maria Draperis" في إسطنبول التي تعرضت لهجوم مسلح أثناء القداس أدى إلى مقتل شخص وعدة جرحى.

واختتم البابا فرنسيس بابا الفاتيكان حديثه قائلًا: "يُحتفل اليوم باليوم العالمي للجذام، أشجع جميع الملتزمين في إسعاف وإعادة الإدماج الاجتماعي للأشخاص المصابين بهذا المرض، الذي، على الرغم من تراجعه، لا يزال من بين الأمراض الأكثر إثارة للخوف ويصيب الأشخاص الأكثر فقرًا وتهميشًا".

البابا فرنسيس سكان ميانمار أسلحة الدمار المصالحة الأخوية وفلسطين إسرائيل أوكرانيا

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