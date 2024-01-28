"عيد الغطاس" أبرز موضوعات مجلة الكرازة في عددها الأحدث

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عددها من المجلة الرسمية الخاصة بها "مجلة الكرازة" والذي يحمل غلاف لصورة قداسة البابا تواضروس الثاني خلال صلوات لقان وقداس عيد الغطاس المجيد في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.



وتضمن العدد الأحدث من المجلة الرسمية للكنيسة، عدد مقالات دينية هامة من أهمها مقال قداسة البابا تواضروس الثاني حول "العام الجديد"، كما ناقش الأنبا بنيامين مطران المنوفية موضوع "معمودية الأطفال" بالتزامن مع الاحتفال بعيد الغطاس المجيد.



وناقش الأنبا متاؤس في مقاله الشهري بالمجلة الرسمية للكنيسة تأملات حول "مخافة الله"، أما الأنبا تكلا أسقف دشنا وتوابعها، وتضمن العدد الأحدث مقال “روح الرب عليَّ لأنه مسحني” لنيافة الأنبا يوسف.



وتحدث الأنبا مارتيروس أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد كتاب "من حكايات الفن القبطي".. نيافة الأنبا مارتيروس، بالإضافة إلى عديد من المقالات والموضوعات المتنوعة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.



وكانت قد أطلقت كاتدرائية الاقباط الارثوذكس الكبرى العدد الماضي من مجلة "الكرازة" الناطق النصف شهري باسمها، وجاءت صورة الغلاف لقداسة البابا تواضروس الثاني أب الآباء وراعي الرعاة بمناسبة العيد الحادي عشر لجلوس قداسته على كرسي مار مرقس، وفى هذا السياق يذخر العدد بمقالات تتناول ملامح متعددة فى شخصية وخدمة قداسة البابا.

مشتملات العدد

وعن المقالات فحملت الافتتاحية شعار "يا من تُحبه نفسي"، كما احتوى العدد على مقال "الصليب فى حياتنا" ليافة الأنبا بنيامين، و"حكايات من الفن القبطي" لنيافة الأنبا مارتيروس، و"الجهاد الإيجابي" لنيافة الأنبا مكاريوس، هذا بالإضافة إلى عديد من المقالات والموضوعات المتنوعة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.

وتعتبر مجلة الكرازة، هي المجلة الرسمية لأخبار وفعاليات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وهي مجلة نصف شهرية يشرف على تنفيذها واخراجها الانبا مكاريوس أسقف المنيا.