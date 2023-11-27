الإثنين 27 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكاتدرائية تحتفل بكنيسة الخيالة في أحدث أعدادها من الكرازة

الكنيسة
الكنيسة

أطلقت كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى العدد الجديد من مجلة الكرازة الناطق الرسمي باسمها وتأتي صورة الغلاف لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية خلال افتتاح وتدشين كنيسة القديس يوحنا المعمدان بمدينة الخَيَّالَة بمصر القديمة وإلى جواره نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لقطاع كنائس  مصر القديمة، وممثلو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الهيئة المنفذة لعملية بناء الكنيسة، وذلك في الذكرى الـ ١١ لجلوس قداسته على كرسي مار مرقس.

المقالات 

وعن المقالات فجاءت الافتتاحية تحت شعار "أنيميا الحب"، وكتب  نيافة الأنبا متاؤس مقال "المحبة المنعشة"، وكتب  نيافة الأنبا تكلا مقال "اللسان وخطايا اللسان"، وكتب نيافة الأنبا يوسف مقال "بل كانت الكلاب تأتى وتلحس قروحه"، هذا بالإضافة إلى عديد من المقالات والموضوعات المتنوعة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.

من جهة اخرى، أذيعت، امس كلمة للأب القس تادرس عطا الله كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس الرسولي بمدينة نصر، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول الأب القس من خلال قراءات قداس الامس وهو الأحد الثالث من شهر هاتور، وموضوع إنجيله وهو "ثمن التبعية" في إنجيل لوقا والأصحاح الرابع عشر، وأشار إلى تقديم وبذل الذات من أجل الآخر حتى نحيا على صورة الله كما يحق لإنجيل المسيح، "مَنْ لاَ يَحْمِلُ صَلِيبَهُ وَيَأْتِي وَرَائِي فَلاَ يَقْدِرُ أَنْ يَكُونَ لِي تِلْمِيذًا" (لو ١٤: ٢٧).

ويتولّى الكاتب الصحفي أشرف صادق مدير تحرير الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التي يتبادل آباء الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.

 والتقى قداسة البابا تواضروس الثاني، مجمع كهنة كنائس الإسكندرية، وذلك بمسرح المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، بحضور الآباء الأساقفة المشرفون على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا باڤلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هرمينا (قطاع شرق) والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

العدد الأحدث من مجلة الكرازة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية العدد الأحدث من مجلة الكرازة التابعة لها مجلة الكرازة مجلة الكرازة ا مجلة الكرازة اون لاين

مواد متعلقة

الأب رمزي جريج يحتفل بعيد سيدة الأيقونة العجائبية بميامي بالإسكندرية

الأنبا باسيليوس يترأس القداس الإلهي بكاتدرائية يسوع الملك في المنيا

كنائس الروم الأرثوذكس تشهد فعاليات متعددة بمناسبة صوم الميلاد المجيد

متى ينتهي صوم الميلاد المجيد بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية 2023؟

الكنيسة البيزنطية تحتفل بحلول تذكار العامودي والكارز بالتوبة

الكنيسة المارونية في مصر تحتفل بحلول أحد بشارة العذراء

الكنيسة اللاتينية تحتفل بحلول عيد المسيح ملك الكائنات

الأنبا عمانوئيل يترأس قداس عيد مار جرجس الإلهي بكنيسة أرمنت الوبورات بالأقصر

الأكثر قراءة

سلام حار وابتسامات.. "تايم" تكشف سر العلاقة بين المحتجزين الإسرائيليين وحماس

عاجل.. بإنزال جوى.. القوات الأمريكية تنجح فى تحرير ناقلة كيماويات مختطفة بخليج عدن

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين في بورصة الدواجن

مشاجرة تنتهى بوفاة طالب وإصابة والده وأحد أقاربه بالقليوبية

انتقال عمر كمال للأهلى.. رأى كولر يُهدد إتمام الصفقة

التشكيل الجديد لمجلس إدارة البنك المركزى برئاسة حسن عبد الله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

حربك علي غزة لن تحقق أمنك يا"نتيناهو"

محمد رفعت

عم بطاطا والخفافيش وغزة

حسين دعسة

كيف يرى الأردن مصير الحرب على غزة؟

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. الخصاونة: القادم مفتوح على عدة احتمالات

ماجد حبته

إيلون ماسك فى إسرائيل!

محمود خليل

نصيحة أب لولده

مؤمن المحمدي

التعداد

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

محاسبة قانونية وانتهاء تاريخه السياسي.. ما مستقبل "نتنياهو" بعد حرب "غزة"؟

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟