الكاتدرائية تحتفل بكنيسة الخيالة في أحدث أعدادها من الكرازة

أطلقت كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى العدد الجديد من مجلة الكرازة الناطق الرسمي باسمها وتأتي صورة الغلاف لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية خلال افتتاح وتدشين كنيسة القديس يوحنا المعمدان بمدينة الخَيَّالَة بمصر القديمة وإلى جواره نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لقطاع كنائس مصر القديمة، وممثلو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الهيئة المنفذة لعملية بناء الكنيسة، وذلك في الذكرى الـ ١١ لجلوس قداسته على كرسي مار مرقس.

المقالات

وعن المقالات فجاءت الافتتاحية تحت شعار "أنيميا الحب"، وكتب نيافة الأنبا متاؤس مقال "المحبة المنعشة"، وكتب نيافة الأنبا تكلا مقال "اللسان وخطايا اللسان"، وكتب نيافة الأنبا يوسف مقال "بل كانت الكلاب تأتى وتلحس قروحه"، هذا بالإضافة إلى عديد من المقالات والموضوعات المتنوعة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.

من جهة اخرى، أذيعت، امس كلمة للأب القس تادرس عطا الله كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس الرسولي بمدينة نصر، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول الأب القس من خلال قراءات قداس الامس وهو الأحد الثالث من شهر هاتور، وموضوع إنجيله وهو "ثمن التبعية" في إنجيل لوقا والأصحاح الرابع عشر، وأشار إلى تقديم وبذل الذات من أجل الآخر حتى نحيا على صورة الله كما يحق لإنجيل المسيح، "مَنْ لاَ يَحْمِلُ صَلِيبَهُ وَيَأْتِي وَرَائِي فَلاَ يَقْدِرُ أَنْ يَكُونَ لِي تِلْمِيذًا" (لو ١٤: ٢٧).

ويتولّى الكاتب الصحفي أشرف صادق مدير تحرير الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التي يتبادل آباء الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.

والتقى قداسة البابا تواضروس الثاني، مجمع كهنة كنائس الإسكندرية، وذلك بمسرح المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، بحضور الآباء الأساقفة المشرفون على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا باڤلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هرمينا (قطاع شرق) والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.