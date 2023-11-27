الأب رمزي جريج يحتفل بعيد سيدة الأيقونة العجائبية بميامي بالإسكندرية

احتفل الأب رمزي جريج، الرئيس الإقليمي للآباء اللعازريين بالشرق الأوسط، بعيد سيدة الأيقونة العجائبية، وذلك بكنيستها، بميامي، بالإسكندرية.

شارك في الاحتفال

الأب مدحت شكري، راعي الكنيسة، والأب جوزيف أبي حنا، حيث أشار الأب رمزي جريج في عظة الاحتفال إلى صمت زكريا، الذي شكك في توقيتات الله، ووعوده.

وأكد الرئيس الإقليمي للآباء اللعازريين سماع العذراء مريم، إلى صوت الرب، وكانت تحفظ تلك الأمور في قلبها، ذاكرًا اهمية الصمت في حياتنا، كما شدّد أنه عندما نسمع الله، ونعمل بكلامه، نضع قلبنا مع قلب مريم العذراء، في تناغم تام، مع قلب يسوع.

واختتم الاحتفال بتهنئة جنود مريم، بمناسبة الاحتفال بيوبيل ألفي اجتماع صلاة، لفرقة سيدة الوردية ميامي.

وترأس نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، قداس الاحتفال بعيد يسوع الملك، وذلك بكنيسته، بطهطا.

شارك في الاحتفال الأب أنطون عياد، راعي الكاتدرائية، حيث تحدث صاحب النيافة في كلمة العظة حول "المسيح ملك الكون"، قائلًا: إنه لقب يحمل الكثير من الوقار، لأنه مركز الكون كله.

وتابع راعي الإيبارشية: إنه يرسلنا لواقع كبير، نحن نحتاج النظر بيسوع ملك الكون، فهو مُلك حقٍّ، وحياة، مُلك قداسة، ونعمة، مُلك عدل، وحبٍّ، وسلام.

وفي ختام اليوم، كرم الأنبا توما خريجي الرعية، بالإضافة إلى تسليمهم الشهادات العامة.

بينما استضافت أمس، الكُلّيّة الإكليريكيّة للأقباط الكاثوليك، بالمعادي، برِئاسة الأب بيشوي رسمي، عميد الكُلّيّة، كُلّيّات ومعاهد اللّاهوت بمصر، وذلك ضمن أنشطة "رابطة كُلّيّات ومعاهد اللّاهوت في الشّرق الأوسط "A. T. I. M. E".

وجاء هذا الحدث الرياضيّ الهامّ تحت عنوان: "ليكونوا واحدًا"، مُنطلقين من صلاة يسوع الكهنوتيّة: "احْفَظْهُمْ فِي اسْمِكَ الَّذِينَ أَعْطَيْتَنِي، لِيَكُونُوا وَاحِدًا كَمَا نَحْنُ وَاحِدٌ" (يو 17: 11).