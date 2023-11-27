كنائس الروم الأرثوذكس تشهد فعاليات متعددة بمناسبة صوم الميلاد المجيد

تشهد كنيسة الروم الأرثوذكس عدة فعاليات مهمة بمناسبة احتفالاتها ببدء صوم الميلاد المجيد، وعلى سبيل المثال وبمناسبة الذكرى 28 لرقاد مثلث الرحمات المتروبوليت بولس ميناس، مطران طنطا وتوابعها والوكيل البطريركي للشئون العربية، أقيم القداس الإلهي في كنيسة القديس جيورجيوس، وفي نهايته أقيمت خدمة صلاة التريصاجيون لنياحة الراقدين.

ترأس القداس الإلهي المتروبوليت نقولا، مطران إرموبوليس (طنطا)، بمعاونة الأرشمندريت نقولا فانوس، راعي الكنيسة.

وأيضا بمناسبة دخول العذراء مريم إلى الهيكل ترأس القداس الإلهي المتروبوليت نيقوديموس، مطران ممفيس والوكيل البطريركي في القاهرة، في كنيسة دخول العذراء مريم إلى الهيكل في مصر الجديدة، بمعاونة الأرشمندريت استفانوس والأرشمندريت بارثينيوس والشماس يوسف.

حضر القداس الإلهي إلى جانب الشعب طلاب المدارس اليونانية بالقاهرة، برفقة معلميهم.

في نهاية القداس الإلهي قدَّم المطران نيقوديموس للحاضرين أيقونة دخول العذراء مريم إلى الهيكل.

وايضا حضر صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، القداس الإلهي في دير القديس أبا البطريركي التاريخي في الإسكندرية، وقام بخدمة القداس الإلهي المتروبوليت جرمانوس، مطران دامياتا ورئيس الدير.

كما حضر القداس الإلهي المتروبوليت ناركيسوس، مطران بيلوسيو (بورسعيد) والوكيل البطريركي في الإسكندرية، والمتروبوليت باندليمونون، مطران نفكراتوس والسكرتير العام للمجمع المقدس. وكذلك القنصل العام بالإسكندرية لليونان في مصر، والكابتن ومنسق الاتصالات للبحرية اليونانية بالإسكندرية وزوجته.

بعد القداس الإلهي قام البابا ثيودروس وجميع الشعب بزياح أيقونة العذراء مريم والدة الإله.

ثم استقبل غبطته أبناء الرعية وباركهم وتمنى لهم الصحة والعافية والقوة والأمل وطول العمر، وأن تحل عليهم بركة يسوع المسيح بصلوات العذراء مريم.

وفي عيد القديسة كاترين الشهيدة العظيمة ترأس بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا صاحب الغبطة البابا ثيودروس الثاني القداس الإلهي في الكنيسة دير القديس سابا البطريركي التاريخي، حيث يوجد العمود الرخامي الذي قطع عليه رأس القديسة.

وشارك في القداس الإلهي من متروبوليتية البطريركية كل من المتروبوليت جيورجيوس، مطران غينيا والإكسارك (الممثل) البطريركي في أثينا، والمتروبوليت نقولا، مطران إرموبوليس (طنطا) والوكيل البطريركي للشئون العربية في مصر، والمتروبوليت نيقوديموس، مطران ممفيس (مصر الجديدة) والوكيل البطريركي في القاهرة، والمتروبوليت باندليمون والمتروبوليت، مطران نفكراتوس وسكرتير عام المجمع المقدس، والمتروبوليت ناركيسوس، مطران بيليسيو والوكيل البطريركي في الإسكندرية، والمتروبوليت جرمانوس، مطران دامياتا رئيس دير القديس سابا البطريركي بالإسكندرية، والمتروبوليت خريسوستوموس، مطران بوكومبا وغرب تنزانيا، والمتروبوليت نيقوديموس، مطران نتريا والإكسارك (الممثل) البطريركي في قبرص.

حضر الفعاليات الليتورجية والروحية نيكولاوس باباجورجيو، سفير اليونان في القاهرة، وبولي يوانو، سفيرة قبرص في القاهرة، ويوانيس بيرجاكيس، قنصل عام اليونان في الإسكندرية، وديسبينا هاريتزجلو، قنصل عام اليونان في القاهرة، ورئيسا الطائفتين اليونانييتين ورؤساء المنظمات والجمعيات اليونانية في الإسكندرية والقاهرة، ورئيس الطائفة الأرثوذكسية العربية ورؤساء الكنائس والجمعيات العربية في مصر. والعديد من المؤمنين من يونانيين ومصريين وعرب في مصر.

في نهاية القداس الإلهي وزع البابا ثيودروس على المصلين أيقونة تذكارية للقديسة كاترينا بمناسبة عيدها.

بعد القداس الإلهي بمناسبة عيد ميلاد البابا ثيودروس الـ69، الذي يوافق هذا اليوم، استقبل غبطته في قاعة العرش البطريركي بالدير المهنئيين. حيث تلقى غبطته تمنياتهم واحترامهم وتعبيرهم عن المحبة البنوية من كهنة وشعب كنيسة الإسكندرية تجاه بابا وبطريرك عرش القديس مرقس.

بعد ذلك توجه البابا ثيودروس وجميع الحضور إلى النادي اليوناني حيث أعدت مائدة غداء للجميع.