الأحد 28 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"كيف نجدد عهد معموديتنا" في عظة الأحد الأسبوعية على قناة ON

جريدة الدستور

أذيعت، صباح اليوم، كلمة للأب القس هدرا نادي كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بمنطقة حدائق المعادي، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول الأب القس من خلال قراءات قداس اليوم وهو الأحد الثالث من شهر طوبة، وموضوع إنجيله وهو "شهادة صديق العريس" في إنجيل يوحنا والأصحاح الثالث، وأشار إلى أننا نجدد عهد معموديتنا بالتوبة المستمرة ومشاركة احتياجات الآخرين وألا ننهزم أمام الشيطان،"لأَنَّهُ لَيْسَ بِكَيْل يُعْطِي اللهُ الرُّوحَ" (يو ٣: ٣٤).

ويتولّى الكاتب الصحفي أشرف صادق مدير تحرير الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التي يتبادل آباء الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.

أذيعت، صباح اليوم، كلمة للأب القس إبراهيم موريس كاهن كنيسة الشهيد مارمرقس الرسول بمدينة بورفؤاد، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول الأب القس من خلال قراءات قداس اليوم وهو الأحد الثاني من شهر كيهك، وموضوع إنجيله وهو "البشارة بميلاد يسوع" في إنجيل لوقا والأصحاح الأول، وأشار إلى دور الإيمان الذي يفوق العقل، واستقبال كلمة الله بثقة وتسليم وفرح، "لأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ غَيْرَ مُمْكِنٍ لَدَى اللهِ" (لو ١: ٣٧).

في سياق متصل بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كان قد  التقى قداسة البابا تواضروس الثاني أمس، بمركز لوجوس بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون الآباء الكهنة الجدد البالغ عددهم ٥٩ كاهن، الذين يتلقون الدورة التدريبية الأساسية التي يقدمها المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية (COPTICAD) وذلك خلال فترة الأربعين يومًا التالية لسيامتهم. 
وألقى قداسته محاضرة حملت عنوان "سبعة مبادئ تحكم في  خدمة الكاهن".

هدرا نادي كنيسة الشهيد مار جرجس قنوات الشركة المتحدة لشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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