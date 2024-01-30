حبس المتهم بإطلاق النار على زوجة شقيقه فى مشاجرة بالمعصرة

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس المتهم بإطلاق النار على زوجة شقيقه بسبب خلافات عائلية ومشاجرة تطورة لإطلاق النار، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وتشريح جثة المجني عليها وإعداد تقرير حول ملابسات الوفاة.

كما قررت النيابة التصريح بدفن جثة المجني عليها وتسليمها لذويها، واستدعاء شهود العيان في الواقعة.

كشفت مناظرة النيابة لجثة الضحية أنها سيدة في العقد الثالث من عمرها توفيت متأثرة بطلق ناري في الرأس، ما أسفر عن نزيف دموي وتوقف أجهزة الجسم عن العمل ووفاتها في الحال.



كان قسم شرطة المعصرة تلقى بلاغًا من مستشفى يفيد باستقبال سيدة تُدعى "غادة" فانتقلت الأجهزة الأمنية وتبين وفاتها بسبب مشاجرة نشبت بين زوجها وشقيقه، حيث تطورت من مشادة كلامية إلى تشاجر بالأيدي، وبينما كانت الزوجة تحاول فض الخلاف، أصيبت بطلق ناري كان بحوزة شقيق زوجها، ما أدى إلى وفاتها.



وتحرر محضر بالواقعة، والإحالة للنيابة لاستكمال التحقيقات.