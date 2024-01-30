الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بإطلاق النار على زوجة شقيقه فى مشاجرة بالمعصرة

طلق ناري
طلق ناري

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس المتهم بإطلاق النار على زوجة شقيقه بسبب خلافات عائلية ومشاجرة تطورة لإطلاق النار، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وتشريح جثة المجني عليها وإعداد تقرير حول ملابسات الوفاة.

كما قررت النيابة التصريح بدفن جثة المجني عليها وتسليمها لذويها، واستدعاء شهود العيان في الواقعة.

كشفت مناظرة النيابة لجثة الضحية أنها سيدة في العقد الثالث من عمرها توفيت متأثرة بطلق ناري في الرأس، ما أسفر عن نزيف دموي وتوقف أجهزة الجسم عن العمل ووفاتها في الحال.

كان قسم شرطة المعصرة تلقى بلاغًا من مستشفى يفيد باستقبال سيدة تُدعى "غادة" فانتقلت الأجهزة الأمنية وتبين وفاتها بسبب مشاجرة نشبت بين زوجها وشقيقه، حيث تطورت من مشادة كلامية إلى تشاجر بالأيدي، وبينما كانت الزوجة تحاول فض الخلاف، أصيبت بطلق ناري كان بحوزة شقيق زوجها، ما أدى إلى وفاتها.


وتحرر محضر بالواقعة، والإحالة للنيابة لاستكمال التحقيقات.

نيابة حلوان الجزئية خلافات عائلية اطلاق النار جثة المجني ملابسات الوفاة

مواد متعلقة

المتهم بقتل ابنه ضربًا في دار السلام يمثل الجريمة

تفاصيل دهس سيارة لـ3 فتيات في مصر الجديدة

اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بالتنقيب عن الآثار في عابدين

علا غانم تستأنف مقاضاتها لطليقها بسبب السب والقذف.. اليوم

"وسواس قهري وكتم أنفاس".. صياد يخنق زوجته بسبب الدجل فى كفر الشيخ

"تفحم محتوياتها".. تفاصيل معاينة النيابة لحريق شقة بمدينة نصر

بين الآثار والذهب.. رحلات تنقيب بحثًا عن الكنوز والنتيجة "خلف أسوار السجون"

رفض طلبات تسوية شركة توزيع دوائي مديونة بـ45 مليون جنيه

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

عاجل| هنية: تلقينا دعوة لزيارة القاهرة للتباحث بشأن اتفاق الإطار الصادر عن اجتماع باريس

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: حرية التعبير والفكر والإبداع ساحة لرؤية أخرى فى ضمير الإنسانية

عبدالوهاب داود

النقود أيضًا تموت «إكلينيكيًا»

وائل لطفي

البورصة هى الحل

ماجد حبته

جمهورية تكساس!

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

عبدالوهاب داود

النرويجى الأكبر.. هنريك إبسن.. عين أعيان المسرح الاجتماعى والواقعى

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى حى الرمال بغزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة