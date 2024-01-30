التقى المهندس رائد هيكل، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، الدكتورة منال عاصم رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتورة رانية العيسوي أمين صندوق الجمعية، والدكتورة إيمان حسن مدير الجمعية بالفيوم، بحضور سيد حسن مدير عام الهيئة بالفيوم، بديوان عام الهيئة؛ لبحث المزيد من التعاون المشترك بين الجانبين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة فتح مجالات التعاون مع كل مؤسسات الدولة للقضاء على الأمية، وفي إطار الخطة الاستراتيجية لمحو الأمية، والتي تتبناها الهيئة العامة لتعليم الكبار، والتزامًا بمسئوليتها القومية؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، والتي تعتمد على الشراكة مع كل مؤسسات الدولة الحكومية والمجتمع المدني، في تنفيذ برامج محو الأمية، ومتابعتها ونظرًا للدور المجتمعي التي تقوم به جمعية المصري الأصيل، وفي إطار الشراكات الفاعلة والمثمرة والبناءة التي تعقدها الهيئة العامة لتعليم الكبار مع منظمات المجتمع المدني، طبقًا لرؤية القيادة السياسية، والتي تهتم ببناء الإنسان المصري بتوفير حياة كريمة.

وفي بداية كلمته، رحب هيكل بقيادات الجمعية، وثمّن خطة العمل ووعد بمتابعتها، بالتنسيق مع فروع الهيئة بمحافظات نطاق نشاط الجمعية؛ لتذليل كل التحديات التي تواجه الجهات الشريكة أثناء التنفيذ.

وأوضح أن تعليم حرفة بجانب تعليم القراءة والكتابة يلعب دورًا في تنمية مهارات الدارسين الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى التحرر من الأمية، وهذا ما تحذو به جمعية المصري الأصيل بدمج تعليم القراءة والكتابة ومحو أميتهن عن طريق ورش عمل لتعليم السجاد اليدوي والكليم اليدوي والتطريز السيناوي، وكذلك فتح ورش نجارة لتشغيل الشباب.