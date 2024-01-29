القاهرة الإخبارية: أنطونيو جوتيريش يستضيف اجتماعًا للمانحين الرئيسيين للأونروا غدًا فى نيويورك

كشفت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها نقلًا عن المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، يستضيف اجتماعًا للمانحين الرئيسيين للأونروا غدًا في نيويورك.

والتقى أنطونيو جوتيريش، برئيس التحقيقات الداخلية بالمنظمة اليوم؛ لضمان التحقيق السريع والفعال في مزاعم إسرائيل ضد موظفين بالأونروا.

متحدث الأونروا الوكالة لن تتمكن من تقديم خدماتها بعد نهاية فبراير

كما أكد المتحدث باسم وكالة "أونروا"، أن الوكالة لن تتمكن من مواصلة خدماتها وعملياتها في قطاع غزة بعد نهاية فبراير إذا لم يتم استئناف تمويلها من جديد.