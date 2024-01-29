الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: أنطونيو جوتيريش يستضيف اجتماعًا للمانحين الرئيسيين للأونروا غدًا فى نيويورك

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش

كشفت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها نقلًا عن المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، يستضيف اجتماعًا للمانحين الرئيسيين للأونروا غدًا في نيويورك.

والتقى أنطونيو جوتيريش، برئيس التحقيقات الداخلية بالمنظمة اليوم؛ لضمان التحقيق السريع والفعال في مزاعم إسرائيل ضد موظفين بالأونروا.

متحدث الأونروا الوكالة لن تتمكن من تقديم خدماتها بعد نهاية فبراير 

كما أكد المتحدث باسم وكالة "أونروا"، أن الوكالة لن تتمكن من مواصلة خدماتها وعملياتها في قطاع غزة بعد نهاية فبراير إذا لم يتم استئناف تمويلها من جديد. 

القاهرة الإخبارية انطونيو جوتيريش يستضيف اجتماعا للمانحين الرئيسيين للأونروا نيويورك

مواد متعلقة

جوتيريش يلتقى رئيس التحقيقات الداخلية للمنظمة لضمان التحقيقات بمزاعم إسرائيل ضد الأونروا

خبراء يكشفون لـ"الدستور" تداعيات وقف تمويل الأونروا على أوضاع الفلسطينيين

"الأونروا" تكشف موعد إيقاف نشاطها في غزة

بسبب وقف التمويل.. الأونروا لن تتمكن من مساعدة غزة بعد فبراير

خبيرعلاقات دولية: تعليق بعض الدول تمويل الأونروا يعكس ازدواجية الغرب مع القضية الفلسطينية

الصحف القطرية: تعليق مساعدات بعض الدول لـ"الأونروا" انتهاك لقرار "العدل الدولية"

الأكثر قراءة

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

المصرى يحصل على توقيع صلاح محسن مهاجم الأهلى

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2024 برقم الجلوس

أكذوبة الغرب الحر.. فلسطينيون بالخارج يتحدثون لـ«الدستور»: نعيش تحت الاحتلال أيضًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

البورصة هى الحل

ماجد حبته

جمهورية تكساس!

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

عبدالوهاب داود

النرويجى الأكبر.. هنريك إبسن.. عين أعيان المسرح الاجتماعى والواقعى

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل