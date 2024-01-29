جوتيريش يلتقى رئيس التحقيقات الداخلية للمنظمة لضمان التحقيقات بمزاعم إسرائيل ضد الأونروا

كشفت قناة القاهرة الإخبارية، في نبا عاجل لها عن أن أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، التقى برئيس التحقيقات الداخلية بالمنظمة اليوم لضمان التحقيق السريع والفعال في مزاعم إسرائيل ضد موظفين بالأونروا.

وكان المتحدث باسم وكالة "أونروا"، قد أكد أن الوكالة لن تتمكن من مواصلة خدماتها وعملياتها في قطاع غزة بعد نهاية فبراير إذا لم يتم استئناف تمويلها من جديد، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

اليابان تعلق تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

وأعلنت اليابان فجر اليوم، عن تعليق تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لتكون بذلك تاسع دولة تعلق تمويل الوكالة الأممية.