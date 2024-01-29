قيادى بحماس: فصل الأونروا لعدد من موظفيها دون تحقيق يفتقر لأدنى مقومات المهنية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية "، في نبأ عاجل لها أن قياديا بحركة حماس، قال إن قرار إدارة الأونروا بفصل عدد من الموظفين بناء على مزاعم إسرائيل دون تحقيق خطوة مستنكرة وتفتقر لأدنى مقومات المهنية.

وأضاف، ندعوا الدول التي علقت تمويلها للأونروا للعودة الفورية عن هذا القرار والكف عن الانسياق الأعمى وراء رواية إسرائيل.

ندعوا الأونروا إلى العودة للعمل في كل مناطق غزة

كما ندعوا الأونروا إلى العودة للعمل في كل مناطق غزة وتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه مئات الآلاف من اللاجئين.