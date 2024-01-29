"الزراعة" تطمئن المواطنين: لا خوف من آفة الجراد.. ومستعدون لمواجهتها (فيديو)

قال أحمد رزق، رئيس إدارة مكافحة الآفات الزراعية، إن الظروف المناخية الحالية تسهم في تكاثر الجراد في إفريقيا، خاصة بعد سقوط أمطار غزيرة في وقت مبكر من الموسم.

وأوضح رزق، في اتصال هاتفي مع برنامج صالة التحرير، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة صدى البلد، أن السودان هو إحدي البؤر التي تشهد انتشارًا واسعًا لأسراب الجراد، نظرًا لعدم قيام الجهات المسئولة هناك بمكافحته بشكل فعال، مما يؤدي إلى اقترابه من الحدود الدولية وبالتالي المصرية.

وأكد، أن وزارة الزراعة تتابع الوضع عن كثب وتملك القدرة والدعم الكافيين للتصدي لهذه الآفة، مشيرًا إلى أن الأسراب التي تم رصدها داخل الأراضي المصرية كانت بكميات قليلة وتم التعامل معها بسرعة، وقال: إن الجراد الصحراوي يتغذى على كل ما هو أخضر، ولذلك تعمل الوزارة على إحاطته بالمناطق الجبلية القاحلة، وتستخدم لمكافحته مبيدات وآلات رش موزعة على جميع الحدود.

وأضاف، أن الجراد ينشأ في بلدان مثل: اليمن والسعودية والسودان وإريتريا، وأن الأوضاع السياسية والصحية في السودان تزيد من خطر انتشاره، ولكنه طمأن المواطنين بأن الوزارة تولي هذا الملف اهتمامًا كبيرًا وتعمل على مواجهته بكل حزم.