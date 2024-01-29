مي حلمى: الصادرات الهندسية تحقق رقمًا قياسيًا فى 2023 بفضل التسويق والجودة

أعلنت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن القطاع سجل نموا ملحوظا في صادراته خلال العام الماضي، حيث وصلت إلى 4.245 مليار دولار بزيادة 10.5% عن عام 2022، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الصادرات الهندسية.

وأرجعت حلمي، في حوار هاتفي مع برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، هذا الإنجاز إلى عدة عوامل، منها التسويق الفعال للمنتجات الهندسية المصرية في الأسواق العربية والإفريقية، التي تتمتع بسمعة طيبة لدى العملاء، وكذلك فتح أسواق جديدة والتواصل مع الشركاء الدوليين لزيادة حجم التبادل التجاري.

وأشارت إلى أن القطاع يشهد طلبا كبيرا على الكابلات والأجهزة الكهربائية المصرية، والتي تسهم في تحقيق نمو سنوي مستمر، وهو ما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتعزيز الصادرات السلعية، وأضافت أن القطاع يواجه بعض التحديات، مثل الأزمة التي تحدث في البحر الأحمر، والتي تؤثر سلبا على عمليات التصدير للمكونات الهندسية، وأنها تبحث عن حلول مع وزارة النقل لتجاوزها.