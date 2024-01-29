رسميًا.. "فيفا" يرفع إيقاف قيد اللاعبين عن الزمالك

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، رسميًا، عن رفع إيقاف حظر قيد وتسجيل اللاعبين عن نادي الزمالك، بعد انتهاء كل العقوبات الموقعة عليه من جانب لجنة الانضباط.

وكان «فيفا» قد قرر في وقت سابق، حظر نادي الزمالك، من تسجيل لاعبين جدد، على خلفية القضايا المرفوعة ضده لعدم تسديده مستحقات مالية متأخرة لصالح بعض لاعبيه السابقين، من بينها قضية المغربي خالد بوطيب، والغاني بنجامين أتشيمبونج، إلى جانب القضية المرفوعة من جانب نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي بشأن المبلغ الخاصة نظير انتقال محمود عبدالرازق شيكابالا إلى الزمالك.

ونشر «فيفا» عبر منصته الرقمية الخاصة التي تضم أسماء الأندية الخاضعة لحظر تسجيل أي لاعب بسبب مشاكل قانونية، والتي خلت من اسم الزمالك، بعد انتهاء جميع القضايا الموقعة ضده ليكون بمقدور الزمالك قيد لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ومن المقرر، أن يتم إغلاق باب الانتقالات الشتوية الحالية في الدوري المصري، يوم الأربعاء المقبل.

ومن جانبه، أعلن «فيفا» عن استمرار حظر القيد على أربعة أندية مصرية، وهي الإسماعيلي، وحرس الحدود، ومصر للمقاصة وإيسترن كومباني.

ووفقًا لمنصة «فيفا»، فإن الإسماعيلي، صادر بحقه بحكم بحظر القيد لثلاث فترات انتقال، في خمس قضايا مرفوعة ضده، وهو الأمر ذاته، بالنسبة لمصر المقاصة، إلى جانب أربع قضايا ضد إيسترن كومباني وواحدة لنادي حرس الحدود.