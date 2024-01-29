الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. "فيفا" يرفع إيقاف قيد اللاعبين عن الزمالك

الزمالك
الزمالك

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، رسميًا، عن رفع إيقاف حظر قيد وتسجيل اللاعبين عن نادي الزمالك، بعد انتهاء كل العقوبات الموقعة عليه من جانب لجنة الانضباط.

وكان «فيفا» قد قرر في وقت سابق، حظر نادي الزمالك، من تسجيل لاعبين جدد، على خلفية القضايا المرفوعة ضده لعدم تسديده مستحقات مالية متأخرة لصالح بعض لاعبيه السابقين، من بينها قضية المغربي خالد بوطيب، والغاني بنجامين أتشيمبونج، إلى جانب القضية المرفوعة من جانب نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي بشأن المبلغ الخاصة نظير انتقال محمود عبدالرازق شيكابالا إلى الزمالك.

ونشر «فيفا» عبر منصته الرقمية الخاصة التي تضم أسماء الأندية الخاضعة لحظر تسجيل أي لاعب بسبب مشاكل قانونية، والتي خلت من اسم الزمالك، بعد انتهاء جميع القضايا الموقعة ضده ليكون بمقدور الزمالك قيد لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ومن المقرر، أن يتم إغلاق باب الانتقالات الشتوية الحالية في الدوري المصري، يوم الأربعاء المقبل.

ومن جانبه، أعلن «فيفا» عن استمرار حظر القيد على أربعة أندية مصرية، وهي الإسماعيلي، وحرس الحدود، ومصر للمقاصة وإيسترن كومباني. 

ووفقًا لمنصة «فيفا»، فإن الإسماعيلي، صادر بحقه بحكم بحظر القيد لثلاث فترات انتقال، في خمس قضايا مرفوعة ضده، وهو الأمر ذاته، بالنسبة لمصر المقاصة، إلى جانب أربع قضايا ضد إيسترن كومباني وواحدة لنادي حرس الحدود.

الاتحاد الدولي لكرة القدم الزمالك لجنة الانضباط سبورتنج لشبونة البرتغالي شيكابالا الاسماعيلى حرس الحدود مصر للمقاصه

مواد متعلقة

منتخب الأردن يسعى للثأر.. والعراق يطمح لتكرار أمجاد 2007 في كأس آسيا

منتخب قطر يتحدى طموح "الفدائي" الفلسطيني في كأس أمم آسيا

مواجهة متكافئة بين الرأس الأخضر وموريتانيا في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا

نهائى مبكر بين السنغال وكوت ديفوار فى دور الـ16 بكأس أمم إفريقيا

كأس أمم أفريقيا.. موعد مباراة مصر والكونغو الديمقراطية فى دور الـ16

رومانو: الشباب السعودى بصدد حسم صفقة الكرواتى "راكيتيتش"

أستراليا فى اختبار سهل أمام إندونيسيا بدور الـ16 بكأس آسيا

الإمارات تتسلح بالخبرة أمام طاجيكستان فى دور الـ16 بكأس آسيا

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

كولر يرفض حسم مصير أحمد عبدالقادر فى الأهلى لهذا السبب

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري (تحديث يومي)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل