الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الزمالك يتوج ببطولة كأس دبى الودية بعد الفوز على أهلى جدة

الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الأحد، بلقب كأس تحدي دبي بعد الفوز في النهائي على أهلي جدة السعودي بنتيجة 3-0.

سجل أهداف الزمالك:

الهدف الأول عن طريق شيكابالا في الدقيقة 31، والتاني في الدقيقة 47 عن طريق يوسف أوباما والثالث في الدقيقة 86 عن طريق عمار ياسر بعد نزوله بدقيقتين.

تبديلات الزمالك بين الشوطين:
محمود علاء بدلًا من الونش بين شوطي المباراة 
نداي بدلًا من شيكابالا بين شوطي المباراة

في الدقيقة 74 نزول محمد السيد بدلًا من سامسون 
وناصر منسي بدلًا من دونجا

في الدقيقة 84 عمار ياسر بديلًا لمصطفى شلبي

في الدقيقة 86 محمد حسام بيسو بديلًا لأوباما

في الدقيقة 89  ثلاثة تغييرات سيد نيمار بدلا من محمد عبدالشافي 
وأحمد زكي بدلًا من الزناري، سيد نيمار بدلا عمر جابر

في الدقيقة التانية من الوقت بدلًا من الضائع نزول معاذ علاء الدين بدلًا من عواد

تبديلات أهلي جدة بين الشوطين:

نزول علي مجرشي 27 (اللي تم طرده)
روجر ايبانيز سيلفا رقم 3
إبراهيم الزبيدي13
سعد بالعيد 31
أيمن فلاته95
عبدالكريم دراسي 45
فيصل الصبياني65
غابري فيغا 24
الان سان ماكسيمان 97
فهد الرشيدي19

في الدقيقة 83 نزول بسام محمد الحريجي رقم 6 بدلًا  من أيمن يوسف فلاته رقم 95 اللي هو أصلًا كان بديلًا

طرد اللاعب علي حسن مجرشي رقم 27 في الدقيقة 54

احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الجماهير المتواجدة باستاد آل مكتوم بعد الفوز ببطولة كأس  دبي  للتحدي عقب التغلب على أهلي جدة بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على التوجه للجماهير المتواجدة في المدرجات للاحتفال معهم بعد الفوز على الأهلي السعودي والتتويج باللقب.

وهتفت الجماهير للاعبين بعد الفوز باللقاء وحصد اللقب، وطالبت بمواصلة الانتصارات في الفترة المقبلة والمنافسة على الدوري وبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

الزمالك أهلي جدة كأس دبي الودية معتمد جمال جماهير الزمالك

الأكثر قراءة

80% من أنفاق «حماس» لم تتضرر.. والحركة تستعيد السيطرة فى بعض مناطق الشمال

الضربة قوية والضحايا بالجملة.. تفاصيل استهداف القاعدة الأمريكية على حدود الأردن

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول 2024

الزمالك يتوج ببطولة كأس دبى الودية بعد الفوز على أهلى جدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

عبد الغني الشامي

محور صلاح الدين لا فيلادلفيا

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل

الخطة البديلة.. ماذا ستفعل إسرائيل إذا قررت الخروج من غزة؟

هآرتس: نتنياهو أكثر زعماء العالم شرًا.. وجعل إسرائيل دولة مجرمة وقاتلة