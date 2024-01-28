الزمالك يتوج ببطولة كأس دبى الودية بعد الفوز على أهلى جدة

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الأحد، بلقب كأس تحدي دبي بعد الفوز في النهائي على أهلي جدة السعودي بنتيجة 3-0.

سجل أهداف الزمالك:

الهدف الأول عن طريق شيكابالا في الدقيقة 31، والتاني في الدقيقة 47 عن طريق يوسف أوباما والثالث في الدقيقة 86 عن طريق عمار ياسر بعد نزوله بدقيقتين.

تبديلات الزمالك بين الشوطين:

محمود علاء بدلًا من الونش بين شوطي المباراة

نداي بدلًا من شيكابالا بين شوطي المباراة

في الدقيقة 74 نزول محمد السيد بدلًا من سامسون

وناصر منسي بدلًا من دونجا

في الدقيقة 84 عمار ياسر بديلًا لمصطفى شلبي

في الدقيقة 86 محمد حسام بيسو بديلًا لأوباما

في الدقيقة 89 ثلاثة تغييرات سيد نيمار بدلا من محمد عبدالشافي

وأحمد زكي بدلًا من الزناري، سيد نيمار بدلا عمر جابر

في الدقيقة التانية من الوقت بدلًا من الضائع نزول معاذ علاء الدين بدلًا من عواد

تبديلات أهلي جدة بين الشوطين:

نزول علي مجرشي 27 (اللي تم طرده)

روجر ايبانيز سيلفا رقم 3

إبراهيم الزبيدي13

سعد بالعيد 31

أيمن فلاته95

عبدالكريم دراسي 45

فيصل الصبياني65

غابري فيغا 24

الان سان ماكسيمان 97

فهد الرشيدي19

في الدقيقة 83 نزول بسام محمد الحريجي رقم 6 بدلًا من أيمن يوسف فلاته رقم 95 اللي هو أصلًا كان بديلًا

طرد اللاعب علي حسن مجرشي رقم 27 في الدقيقة 54

احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الجماهير المتواجدة باستاد آل مكتوم بعد الفوز ببطولة كأس دبي للتحدي عقب التغلب على أهلي جدة بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على التوجه للجماهير المتواجدة في المدرجات للاحتفال معهم بعد الفوز على الأهلي السعودي والتتويج باللقب.

وهتفت الجماهير للاعبين بعد الفوز باللقاء وحصد اللقب، وطالبت بمواصلة الانتصارات في الفترة المقبلة والمنافسة على الدوري وبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.