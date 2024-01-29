الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تطوير وتجميل حديقة الأمل الجديدة بحي مصر القديمة

حديقة الامل بمصر
حديقة الامل بمصر القديمة

تواصل المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة برئاسة المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال رفع كفاءة وتجميل جميع الميادين والمحاور والطرق الجديدة لخلق متنفسات حضارية للمواطنين وتحسين المظهر العام بكافة أحياء المنطقة الجنوبية عامة وبنطاق أعمال التطوير الشاملة بالمحاور والطرق المرورية الجديدة لتكتمل الصورة الجمالية المواكبة لأعمال التطوير التي تتم حاليا لخلق محاور وطرق تربط أحياء المنطقة الجنوبية ببعضها البعض وبالمناطق الأخرى تيسيرا لحركة المرور بكافة أرجاء القاهرة.

تطوير وتجميل حديقة الأمل الجديدة بالمثلثة بطريق شارع الفسطاط

وتابعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أعمال التطوير وتجميل حديقة الامل الجديدة بالمثلثة بطريق شارع الفسطاط بمحور الحضارات بمصر القديمه خلف مجمع الأديان والمنطقة الاثريه والإسلامية بمسجد عمرو ابن العاص.

وأشارت نائب المحافظ إلىـم هذه الجهود تأتي في إطار الحرص علي رفع مستوى النواحي التجميلية بكافة أرجاء القاهرة، وخلق صورة حضارية تليق وتتماشى مع التطوير الشامل للمحاور والطرق الجديدة بربط كافة الةتجاهات من المنطقه الجنوبية والشمالية بشرق القاهرة، وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وبالتنسيق مع اللواء ايمن السعيد رئيس حي مصر القديمة.

وكان قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بزيارة مديرية أمن القاهرة، التقى خلالها باللواء أشرف الجندى مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، وعدد من قيادات المحافظة.
وأعرب محافظ القاهرة عن خالص تقديره لجهود رجال الشرطة وتضحياتهم المبذولة خلال مسيرة أداء واجبهم الوطني في كافة المجالات لتحقيق الاستقرار والأمان للمواطن، ومكافحة الإرهاب، وملاحقة الفساد واستئصاله، مشيدا بدور جهاز الشرطة في تأمين الجبهة الداخلية، والتصدي بكل حسم لكل محاولات النيل من أمن الوطن.

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تطوير حدائق عامة حي مصر القديمة محافظة القاهرة أحبار محافظة القاهرة

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