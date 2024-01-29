الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتب صحفي: أمريكا وأوروبا أرادتا ضرب"الأونروا" بمقتل لأنها تقوم بعمل إنساني

الأونروا
الأونروا

قال الكاتب الصحفي العزب الطيب الطاهر، إن  المؤامرة تتكامل الآن على غزة، لدى الدول التي لديها منظومة حقوق إنسان وتشعرنا أنهم ملائكة ولكن عندما نرى تصرفاتهم نرى أنهم أفظع من الشياطين.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أن العدل الدولية أصدرت قرارًا مهما يوم الجمعة الماضي ووصفته جامعة الدول العربية بأنه استثنائي، يعني باستعادة القانون الدولي ولكن أوروبا وأمريكا لا يعجبهم ذلك فقاموا بإجراء نقلة نوعية إلى الأونروا التابعة للأمم المتحدة والمتخصصة في تشغيل وتوظيف الفلسطينيين.

إسرائيل تدعي بأن بعض موظفي ا"لأونروا" كانوا ضالعين بعملية السابع من أكتوبر

وتابع، أن أمريكا وأوروبا أرداتا ضرب الأونروا في مقتل لأنها تقوم بدور إنساني، وإسرائيل تقول إن بعض الموظفين كانوا ضالعين في عملية السابع من أكتوبر.

وأكد أن هذا يجعلنا نشكك في البنية السياسية والقراءة الصحيحة للذين يتحكمون في مصير العالم فهل يعقل لموظف عادي يعمل تحت منظمة تابعة للأمم المتحدة أن يشارك في عملية إرهابية. 

الكاتب الصحفى أمريكا الأونروا مقتل بدور إنساني إسرائيل

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