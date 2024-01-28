الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لماذا أوقفت الدول الغربية تمويل الأونروا في هذا التوقيت؟.. طارق فهمي يوضح

طارق فهمي
طارق فهمي

قال استاذ العلوم السياسية الدولية طارق فهمي٫ ان توقف الدول الغربية تمويل الاونروا، مؤامرة كبري على الأونروا وعلى مؤسسات ال يو إي إن العاملة في اسرائيل التي تعمل في الأراضي المحتلة، وبتمتد نشاطها في قطاع غزة تحديدا، وتخرج منها عدد كبير من المدارس والمستشفيات والمناهج وغيره.

آهداف توقيف تمويل الاونروا 

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وأضاف فهمي في تصريحات لـ الدستور،  يبدو أن هناك أهداف أخرى، الهدف الأول هو تمهيد الأجواء لإنشاء مؤسسات بديلة، والثاني إنه تجفيف منابع التعامل داخل قطاع غزة،وثالثاً إنه في الترتيبات الأمنية والسياسية القادمة هدفها ألا تكون هناك قوات طابع اليو إن.

 

وتابع فهمي رابعاً هي مرتبطة بأشخاص يعني الهجوم على الأمم المتحدة وآمنها والهجوم على ممثلي الأجهزة وغيرها، مايعتبرامر مهم لتكفيف منابع التمويل والتحرك بالنسبة لتقديم المساعدات.

 

كما اشار الي ان ما هو البديل حتى الآن؟ إسرائيل لم تطرح بديل، وهناك تواطؤ وتباطؤ في إيجاد الحل لكن في النهاية هناك مخاطر من خروج هذه المؤسسات من الخارج وهذا امر يمثل في غاية الخطورة ويمثل تحيا كبيرا امام تقديم المساعدات ولكنه جزء من كل بالنسبة لموضوع التوجهات والتخصصات وغيرها من الأمور.  


مناشدة الامم المتحدة 

 

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ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الدول المانحة، اليوم الأحد، "ضمان استمرارية" وكالة الأمم المتحدة للإغاثة في غزة (الأونروا) بعد أن أوقفت عدة دول، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا، تمويلها بسبب مزاعم بأن موظفي الأونروا متورطون في هجوم أكتوبر.

 

وتقول الولايات المتحدة، إنها تحرز تقدما في التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إسرائيل لعملياتها العسكرية في غزة لمدة شهرين مقابل إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة.


كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اليوم الأحد، الدول المانحة إلى "ضمان استمرارية" عمليات وكالة اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد أن علقت عدة دول - بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وأستراليا وكندا - التمويل بسبب مزاعم بأن 12 وكالة تابعة للأونروا وقد شارك موظفون في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر. 

 

وقالت الأونروا يوم الجمعة إنها فصلت الموظفين المعنيين. وتعهد غوتيريش بمحاسبة "أي موظف في الأمم المتحدة متورط في أعمال إرهابية"، بما في ذلك احتمال محاكمته جنائيا.


حذرت وزارة الصحة التي تديرها حركة حماس في غزة يوم الأحد من أن المنشآت الطبية معرضة لخطر الانهيار في خان يونس، جنوب مدينة غزة التي أصبحت الآن محور الهجوم الإسرائيلي.
 

إسرائيل الأونروا توقف التمويل الدول الغربية موسسات

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