الأحد 28 يناير 2024
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مستشار رئيس الوزراء الأردني: الوضع على حدودنا يشير لخطورة الأوضاع

محمد حسن التلا
محمد حسن التلا

قال محمد حسن التلا، مستشار رئيس الوزراء الأردني، إن الوضع على الحدود الأردنية يشير لخطورة الأوضاع التي وصلت لها المنطقة بعد الحرب في غزة، لافتا إلى أن إيران تستغل الظروف في المنطقة لفرض شروطها.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأردن يصر على أن هذا الحادث خارج حدوده والتصريحات الأمريكية تؤكد أن هناك تجمع لجنوده داخل الأراضي الأردنية وهذا تطور خطير جدًا وهو محاولة لجرنا لمعركة حقيقية، مؤكدًا أن الأردن يعاني على حدوده الشمالية الشرقية من المليشيات الموالية لإيران وكذلك الجماعات التي تحاول تهريب السلاح والمخدرات لتهريبها لدول أخرى.

إيران تحاول استغلال الوضع

وتابع أن الملك عبدالله الثاني ملك الأدرن، حذر من هذه العمليات أكثر من مرة، ولكن طهران من خلال أذرعها في 4 أو 5 دول تحاول استغلال الوضع، مؤكدًا أنها تريد أن تجعل من المنطقة ساحة حرب، لتمضي سياسيات مع الولايات المتحدة في كل ما يتعلق بملفاتها معها.

مستشار رئيس الوزراء الأردني الحدود الأردنية خطورة الأوضاع الحرب غزة المنطقة

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