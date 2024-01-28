القاهرة الإخبارية: حادث الحدود الأدرنية يضع الولايات المتحدة في خطر

قال رامي جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن الرئيس جو بايدن والبنتاجون، أكدا أن الهجوم الذي تعرضت له القوات الأمريكية على الحدود الأردنية هو الأعنف منذ أحداث 7 أكتوبر الماضي.

أمريكا تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين

أضاف جبر، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه للمرة الأولى يتم استخدام المسيرات وسقوط 3 جنود قتلى، وإصابة 34 مصابًا وهو ما وصفته أمريكا بالخطير ورد الفعل السريع لبايدن تعهد فيه بمحاسبة المسئولين عن ذلك وأن أمريكا تحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين.

وأكد أن الحادث يضع الولايات المتحدة في موقف المسئولية وفي وضع خطير حتى تستطيع أن ترفع وجهها لتقول للأمريكيين إنها قادرة على حمايتهم في أي مكان ويجب أن يكون هناك إجراء في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه أصبح من الواجب عليهم الآن أن يتواجدوا بالمنطقة بكثرة نوعا ما، لكنها ليست بالكثافة التي كانت عليها من قبل، موضحًا أن هناك اتفاق عراقي بزيادة التعاون الأمني الأمريكي في العراق.