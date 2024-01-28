الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مطالب بحوار مجتمعي بين الحكومة وقطاع التشييد والبناء لحل أزمة الأسعار

أرشيفية
أرشيفية

قال السيد عبد العظيم، نائب رئيس شركة مصر للأسمنت المسلح، إنه لا بد من حوار مجتمعي بين الحكومة ومطوري العقاري وشركات المقاولات والتشييد والبناء ومصنعي مواد البناء من أجل القدرة علي أجياد حلول سريعة لتدارك أزمة ما يحدث من خطر نتيجة الأزمة الحالية التي تعرض قطاع التشييد والبناء في مصر حيث يعمل في هذا القطاع أكثر من 6 ملايين عامل من العمالة التي تعمل في هذا القطاع الحيوي الهام.

أضاف عبد العظيم، لـ"الدستور"، أنه لا بد من تقديم محفزات ومبادرات جديدة لهذا القطاع والعمل علي مشاركة القطاع الخاص للحكومة للخروج من هذه الأزمة الصعبة، موضحًا أن مصر تمر بفترة صعبة للغاية تحتاج الي تعاون الجميع من أجل تداركها في ظل مايحدث من ارتفاع غير مستقر في الأسعار.

وأوضح أن الأسعار يوميا في ارتفاع دون وجود سيطرة عليها لذا لابد من تدخل حكومي حيث أن مصر معرضة لوجود أزمة سكنية بسبب ارتفاع موواد البناء وبسبب العدد الكبير من المقيمين في مصر من الدول الأخري حيث أدي زيادة التعداد السكاني الموجود الي الي زيادة الطلب مع قلة المعروض مما أدي الي ارتفاع شديد في الأسعار.

أشارعبد العظيم إلى أن الحوار المجتمعي سيسهم في وجود حلول تساهم في  انقاذ السوق من الارتفاعات  الموجودة في الأسواق حاليا.

قطاع الاعمال وزارة قطاع الأعمال قطاع العقارات التطوير العقاري الحديد

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