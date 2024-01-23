الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بعد نقل عمر أفندي ودمج العربية للتجارة

قطاع الأعمال تقر تخفيض عدد شركات "القابضة للتشييد" لـ 10 شركات

أرشيفية
أرشيفية

خفضت الشركة القابضة للتشييد والتعميراحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عدد الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد التعميرلـ  10 شركات خلال العام المالي الحالي 2023/2024.

ووفقا للتقريرصادرعن مركز معلومات قطاع الأعمال العام، بمشروع الموازنة التقديرية عن العام المالي 2023/2024، فأنه تم خفض عدد الشركات التابعة بعدما كانت 12 شركة عقب تنفيذ خطة الدمج التي حدث مع الشركات.

 

وأوضح التقريرأن عدد الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير كان 12 شركة، وهم شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير وشركة المعادي للاسكان والتعمير وشركة النصر للاسكان والتعمير ويه شركات تعمل في مجال الاسكان والتطوير العقاري بينما شركات المقاولات هي شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح وشركة النصر للمباني والانشاءات ايجيكو وشركة العبد للمقاولات وشركة مختار ابراهيم وشركة حسن علام وشركة هيديليكو  وشركة عمر أفندي وشركة العربية للتجارة الخارجية.

 وأكد التقريرعلي خفض الشركات لـ 10 شركات فقط بعدما تم نقل شركة عمر أفندي للشركة القابضة للسياحة والفنادق ودمج الشركة العربية للتجارة الخارجية في شركة النصر للمباني والانشاءات ايجكيو.

 

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