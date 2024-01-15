"القابضة للتشييد" تجدد الثقة في مجلس شركة مختار إبراهيم

عُقدت الجمعية العامة لشركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، برئاسة هاني سليمان.

واعتمدت الجمعية العامة نتائج أعمال شركة مختار ابراهيم خلال العام المالي 2022/2023 من حجم أعمال نفذته الشركة خلال العام المالي المنتهي في يونيو عام 2023.

وشهدت الجمعية العامة لشركة مختار ابراهيم احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير تجديد الثقة في مجلس إدارة شركة مختار إبراهيم برئاسة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المهندس محب سالم.

وأشاد هانى سليمان، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة، رئيس الجمعية العامة عما حدث من تقدم لشركة المقاولات المصرية مختار ابراهيم برئاسة محب منير سالم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة.