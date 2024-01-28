ناشطتان بيئيتان تسكبان حساء على الموناليزا في متحف اللوفر.. ما السبب؟

نشرت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الأحد، تقريرًا عن متظاهرتان بيئيتان حاولتا تشويه الموناليزا في متحف اللوفر، ونادتا بطعام صحي.

وقالت الصحيفة البريطانية إن الناشطتان البيئيتان ألقتا “حساء” على لوحة الموناليزا في متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس، ودعت الناشطتان إلى طعام صحي، فيما لم تتضرر اللوحة التي كانت خلف زجاج مضاد للرصاص.

صدمة الزوار

وبدى زوار المتحف في حالة من الصدمة، في الوقت الذي حاولت الناشطتان إفساد اللوحة التاريخية، فيما خلعت إحداهن سترتها لتكشف عن قميص أبيض يحمل شعار منظمتها البيئية “Riposte Alimentaire”.

وقالت الناشطتان بصوت عالِ: ما الأهم؟ الفن أم الغذاء الصحي والدائم، نظامنا الزراعي سيء، ومزارعونا يمرضون ويموتون.

اللقطات المنشورة عبر موقع التواصل الاجتماعي “X” تظهر تعدي الناشطتين على لوحة دافنشي الشهيرة، وصدمة زوار اللوفر وسط صرخات الأطفال.

وأشارت “الجارديان" البريطانية إلى أن موظفي المتحف سارعوا لإحتواء الموقف وأحاطوا “الموناليزا” بشاشات من القماش الأسود لكنهم فشلوا في تغطية الأمر بشكل فعال، وقالت اشرطة الفرنسية إنها اعتقلت شخصين بعد الحادث.

اعتداء الناشطتين الفرنسيتين جاء بعد احتجاج المزارعين الفرنسيين، وهو ليس الهجوم الأول من نوعه ضد الأعمال الفنية في فرنسا.

ويحتج المزارعون الفرنسيون منذ أيام للمطالبة بتحسين الأجور والضرائب والقوانين، وتحاول الحكومة منع انتشار الاحتجاج بين الموارعين قبل أشهر من انتخابات البرلمان الأوروبي، التي ينظر إليها على أنها اختبار رئيسي لحكومة إيمانويل ماكرون.